Бывшему главе таможни Бельянинову вернули изъятые деньги

Бывшему руководителю Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову вернули деньги и ценности, изъятые в ходе обысков. Общая сумма возвращенного имущества оценивается в 100 миллионов рублей, передает Ura.ru.
По информации "Коммерсанта", Бельянинову предложили занять несколько важных должностей. Источники издания отмечают, что вскоре он может получить одну из них, однако какую именно не сообщается.
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