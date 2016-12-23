Бывшему главе таможни Бельянинову вернули изъятые деньги

Бывшему руководителю Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову вернули деньги и ценности, изъятые в ходе обысков. Общая сумма возвращенного имущества оценивается в 100 миллионов рублей, передает Ura.ru.

По информации "Коммерсанта", Бельянинову предложили занять несколько важных должностей. Источники издания отмечают, что вскоре он может получить одну из них, однако какую именно не сообщается.