В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на Сельскохозяйственную улицу на севере Москвы, где находится главный салон завода, а также административное здание ювелирной компании "Адамас", передает Life.ru. При силовой поддержке ОМОНа следователи проводят выемку документации.