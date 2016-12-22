В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на Сельскохозяйственную улицу на севере Москвы, где находится главный салон завода, а также административное здание ювелирной компании "Адамас", передает Life.ru. При силовой поддержке ОМОНа следователи проводят выемку документации.
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