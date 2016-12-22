Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич, который 21 декабря после долгой борьбы с тяжелой болезнью скончался в московской больнице в возрасте 82 лет, будет похоронен на Ваганьковском кладбище, передает "РЕН ТВ". Родственники актера сказали, что о дате и месте церемонии прощания будет сообщено позднее.

Напомним, актеру стало плохо 1 декабря на сцене во время представления юбилейного спектакля "Пристань" в театре имени Вахтангова. Коллеги увидели, что он схватился за сердце, и вызвали скорую. Тогда, после оказания первой медицинской помощи, Шалевич отказался от госпитализации. Однако уже 2 декабря артист был доставлен в реанимационное отделение с судорожным симптомом. На следующий день он впал в кому.

Вячеслав Шалевич – советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Среди самых известных: "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Красная площадь", "Мастер и Маргарита".