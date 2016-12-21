Скончался актер Вячеслав Шалевич

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич умер на 83-м году жизни в реанимации одной из столичных больниц. Актер скончался, не приходя в сознание.

В Москве вечером 21 декабря ушел из жизни известный советский и российский актер Вячеслав Шалевич. Об этом сообщили источники, близкие к семье артиста.

Актер скончался после долгой борьбы с заболеванием, передает Life.ru. Шалевич был подключен к аппарату искусственного дыхания после госпитализации. Из-за ослабленного иммунитета у артиста развилась пневмония. А вечером 21 декабря у него остановилось сердце. Все попытки врачей реанимировать Вячеслава Шалевича не увенчались успехом.

Напомним, актеру стало плохо 1 декабря на сцене во время представления юбилейного спектакля "Пристань" в театре имени Вахтангова. Коллеги увидели, что он схватился за сердце и вызвали скорую. Врачи констатировали у народного артиста повышенное давление и сделали ему укол. Медики оказали Шалевичу первую помощь и посоветовали отправиться в больницу, но он отказался от госпитализации.

Однако уже 2 декабря артист был доставлен в реанимационное отделение с судорожным симптомом. На следующий день он впал в кому.

Вячеслав Шалевич – советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Среди самых известных: "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Красная площадь", "Мастер и Маргарита".