В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро"

Горожане и туристы смогут узнать имена новых талантливых художников, а начинающие мастера – получить отзыв на свои работы от большой аудитории.

В столице появилась новая художественная галерея. Площадка расположена в переходе между станцией «Сокольники» Сокольнической и одноименной станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Место в подземке выбрано не случайно: именно здесь на регулярной основе будут работать выставки работ участников проекта «Искусство в метро».

Столичный метрополитен уже не первый год развивается не только как объект общественного пассажирского транспорта, но и как культурное пространство. Высокую оценку москвичей и туристов получил возникший в 2016 году проект «Музыка в метро», когда на площадках в оживленных переходах и около станций музыканты, вокалисты, эстрадные коллективы радуют пассажиров метро своим творчеством.

Проект «Искусство в метро» – следующий шаг столичного метрополитена в данном направлении. Он реализуется совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при поддержке объединения «Выставочные залы Москвы», подведомственного Департаменту культуры. Цель проекта – предоставить современным живописцам, в том числе молодым дарованиям, возможность проявить себя в уникальной для творчества городской среде, а также познакомить широкую аудиторию с разнообразными направлениями современного искусства.

Художники, прошедшие отбор, посещают городские транспортные объекты, в том числе закрытые для обычного человека, пишут картины прямо на станциях метрополитена, в депо, ремонтных мастерских. С открытием собственной галереи проекта «Искусство в метро» участники получили площадку для экспонирования своих работ на постоянной основе.

Кстати, сейчас запущен второй сезон проекта. Набор художников продолжается. До 1 сентября 2025 гожа желающие могут подать заявку на сайте. Отбор финалистов проводит экспертная комиссия с участием представителей Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и объединения «Выставочные залы Москвы» столичного Департамента культуры. Прошедшие отбор участники получат на выбор девять необычных площадок для творчества, при этом сюжет для картины, технику и стиль исполнения каждый определяет для себя сам.