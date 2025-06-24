В Москве подвели итоги конкурса "Новые вершины"

За победу в некоторых дисциплинах участники получат дополнительные баллы при поступлении в профильные вузы.

Стали известны результаты московской городской конкурсной программы «Новые вершины». В этом году в проекте приняли участие более 250 тысяч школьников и студентов колледжей. Победителями и призерами стали более 30 тысяч юных москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«Новые вершины» – один из самых масштабных творческих проектов для столичных школьников и учащихся колледжей. Конкурс проводится в Московском дворце пионеров уже на протяжении девяти лет. В текущем сезоне проект охватил 40 направлений, в том числе техническое, естественно-научное, литературное и мультимедийное творчество, декоративно-прикладное, изобразительное, театральное и исполнительское искусство, лингвистика, страноведение, культурология и др.

В частности, участники боролись за звание лучших в пилотировании коптеров и создании авиамоделей, пробовали себя в фитодизайне, состязались в акробатике, воздушной гимнастике, эквилибристике и клоунаде. Юные музыканты писали авторские песни, соревновались в исполнении джаза и игре на ударных инструментах. В рамках конкурсной программы также были организованы тематические лекции, семинары и мастер-классы. Кроме того, прошли конкурсы для педагогов, на которых они обменялись опытом и обсудили методики обучения детей.

Теперь финалисты программы отправятся на выездные профильные смены в образовательном центре «Команда». Их традиционно проводят преподаватели образовательного комплекса «Воробьевы горы», руководители коллективов, которые стали победителями сезона, а также приглашенные спикеры. Кроме того, победители ряда конкурсов технического направления могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в ряд ведущих профильных вузов.

Специалисты отмечают, что участие школьников в творческих соревнованиях в рамках дополнительного образования способствует развитию у детей разносторонних креативных способностей и навыков. Конкурс «Новые вершины» соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».