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Москвичи стали чаще выбирать общеразвивающие программы в детских школах искусств

Москвичи стали чаще выбирать общеразвивающие программы в детских школах искусств
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Многие дети и родители предпочитают модульный формат дополнительного образования.

Общеобразовательные программы в детских школах искусств Москвы становятся все более востребованными. В 2025 году на данный формат обучения поступило на треть больше заявок, чем в прошлую приемную кампанию. Популярность такого подхода к дополнительному образованию обусловлена его гибкостью и модульностью.

Общеразвивающие программы в детских школах искусств подходят, в первую очередь, тем, кто не планирует сразу овладевать профессиональными навыками, но желает получить качественное дополнительное образование, пояснил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. По его данным, на текущий момент заявления на данный формат подали на 33% больше поступающих, чем за все время приемной кампании в 2024 году.

На сегодня на общеразвивающие программы в московские школы искусств подано уже более 7,7 тыс. заявлений. Напомним, в этом году приемную кампанию разделили на два этапа: сначала шел прием заявлений на предпрофессиональные программы обучения – он завершился 15 мая, поступило свыше 21 тыс. заявок. А с 16 мая начался прием заявлений на общеразвивающие программы.

Обучение на общеразвивающих программах длится от трех до восьми лет, количество занятий не превышает восьми часов в неделю. Ребятам доступен широкий спектр направлений образования в области музыкального, театрального, хореографического и художественного искусства. Во время обучения дети принимают участие в конкурсах, концертах, выставках и других культурных мероприятиях. Это дает им хорошую возможность показать свои достижения, обменяться опытом с другими ребятами и получить признание, а также открывает перспективы для будущего профессионального роста. В школах искусств Москвы регулярно организуются фестивали и конкурсы, а также реализуются общегородские культурные проекты, участие в которых позволяет детям создать внушительное портфолио, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда или при поступлении в профильные учебные заведения.

Подать заявление на общеразвивающие программы может родитель или законный представитель несовершеннолетнего ребенка до 1 июля на портале mos.ru или лично в учреждении.

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24 июня 2025, 10:31
Фото: АГН Москва/ Новосильцев Артур
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