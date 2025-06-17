Москва спортивная: 28 и 29 июня в столице пройдет марафон тренировок

В программе – джампинг, стретчинг, фит-рок, йога, зумба и отдельные мероприятия для детей.

Московский марафон тренировок, ставший уже традиционным и популярным фестивалем среди любителей активного образа жизни, пройдет в столице 28 и 29 июня 2025 года. В этом году праздник состоится в Южном спортивном ядре олимпийского комплекса «Лужники». Гостей на разнообразные события будут ждать здесь в течение субботы и воскресенья с 11:30 до 19:00.

Мероприятия Московского марафона тренировок подойдут как опытным приверженцам здорового образа жизни, так и тем, кто делает только первые шаги в спорте и знакомится с фитнесом. Под руководством профессиональных тренеров ведущих спортивных студий Москвы посетители фестиваля смогут провести хорошую разминку на свежем воздухе, попробовать свои силы в новых и необычных форматах спортивных занятий, получить заряд бодрости и хорошего настроения и отлично провести время с семьей или друзьями.

В фитнес-программу войдут массовые тренировки по самым популярным направлениям: джампингу, стретчингу, фит-року, йоге, зумбе, а также танцевальная тренировка. Кроме того, посетителей олимпийского комплекса «Лужники» ждут ниндзя-полоса, силомер, армрестлинг, зона городских видов спорта, петанк, мини-гольф, футбольная мельница, сабсоккер и многое другое.

Отдохнуть между тренировками можно будет на специальных площадках, где разместятся смузи-бар, сухой бассейн и стильные фотозоны. В рамках музыкальной программы праздника состоятся диджей-сеты, зажигательное барабанное шоу и выступления популярных артистов. Для детей организуют отдельную спортивную и развлекательную программу.

В рамках Московского марафона тренировок все желающие смогут принять участие в понравившемся фитнес-направлении или попробовать сразу несколько занятий на одной площадке. Каждая тренировка направлена на укрепление определенных групп мышц и улучшение физического состояния организма в целом. Присоединиться к Московскому марафону тренировок можно бесплатно, без возрастных ограничений. На некоторые активности может потребоваться предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля.