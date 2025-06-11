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Бесплатные площадки для воркаута открылись в разных районах Москвы

Бесплатные площадки для воркаута открылись в разных районах Москвы
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Занятия на открытом воздухе подходят любителям активного образа жизни любого уровня подготовки.

Столица предлагает множество возможностей разнообразить досуг с пользой для здоровья и настроения. Одним из таких направлений является спорт. Чтобы привлечь москвичей к активному образу жизни, в городе реконструируются и строятся стадионы, открываются бассейны. В соответствии с новым стандартом спортивных объектов обновляются территории спорткомплексов. Особое внимание уделяется обновлению и созданию площадок для воркаута, предназначенных для проведения тренировок с собственным весом.

Организованные на свежем воздухе воркаут-площадки являются отличной альтернативой фитнес-клубам и тренажерным залам. Для занятий здесь установлены турники, брусья, рукоходы, шведские стенки, скамьи для пресса, стены для скалолазания. Оборудование рассчитано на разный рост любителей спорта, разный уровень подготовки. Для комфорта тренирующихся на площадке уложено специальное травмобезопасное резиновое покрытие.

Воркаут-площадки прекрасно проходят для семейного досуга. Здесь найдут себе занятие и взрослые, и подростки. Для детей установлены специальные тренажеры, горки и лабиринты. Вокруг установлены скамьи для отдыха, организованы велопарковки, предусмотрены зоны для занятий командными видами спорта.

Заниматься воркаутом бесплатно можно в разных районах Москвы, в том числе на территориях спортивных комплексов «Садовники», «Россошанский», «Дельфин», «Курьяново», стадиона «Авангард» и Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина. В 2024 году в рамках проекта по благоустройству территории около спортивных комплексов «Ясенево» (улица Вильнюсская, дом 6, корпуса 1 и 2) и «Москворечье» (улица Лестева, дом 3, строение 1а) были созданы современные площадки, которые открыты для всех желающих. Благодаря появляющимся в шаговой доступности от жилых комплексов зонам для воркаута спорт становится ближе и доступнее москвичам.

Ранее сообщалось о начале второго этапа работ по благоустройству территории музея-заповедника «Коломенское». Он включает в себя создание многофункционального спортивного кластера около станции метро «Кленовый бульвар». Там на свободном пространстве обустроят зоны для игры в шахматы, настольный и падел-теннис, бадминтон и стритбол, футбольное поле, трибуны, а также зоны с силовыми тренажерами и воркаута.

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11 июня 2025, 11:17
Фото: mos.ru
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