Волшебство приходит в больничные палаты: "Новогодний десант" подарил сказку детям в РДКБ

Столичные Деды Морозы и Снегурочки в сопровождении оркестра снеговиков устроили праздник для юных пациентов.

В преддверии Нового года в Российской детской клинической больнице (РДКБ) случилось настоящее чудо: стены медучреждения наполнились смехом, музыкой и атмосферой сказки. Столичные коммунальщики провели добрую акцию «Новогодний десант Дедов Морозов и Снегурочек», цель которой — подарить надежду и радость детям, вынужденным встречать праздник вдали от домашнего очага.

Инициатива, родившаяся в 2019 году по замыслу Департамента ЖКХ Москвы, давно переросла рамки столичного проекта. За годы существования акция охватила более 50 регионов России, а ее участниками стали свыше 500 человек — от волонтеров до звезд эстрады. В этом году миссия добра вновь началась с РДКБ, где каждый ребенок получил возможность прикоснуться к волшебству.

Торжество началось эффектно: под звуки импровизированного оркестра снеговиков — аниматоров в забавных костюмах — сказочные персонажи появились словно по мановению волшебной палочки. 40 Дедов Морозов и Снегурочек спустились с крыш на тросах и поднялись к окнам больничных палат на автовышках. В ролях чародеев выступили не только профессиональные артисты, но и сотрудники Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также известные российские спортсмены, чьи улыбки и тёплые слова стали для ребят особым подарком.

Для маленьких пациентов устроили настоящий театральный спектакль, где герои сказок оживали перед глазами восхищенных зрителей. Частью праздника также стали мастер‑классы, организованные подведомственными Департаменту ЖКХ организациями. Дети с увлечением:

расписывали сумки‑шоперы светоотражающими красками, превращая их в произведения искусства;

создавали поделки из мягкого фетра, вкладывая в каждую деталь частичку своей фантазии;

раскрашивали елочные игрушки, которые станут памятными украшениями для их домов;

мастерили светильники своими руками, чтобы принести в свои комнаты теплый, уютный свет.

Праздничную атмосферу поддерживали аниматоры в костюмах популярных героев: Фиксиков, Гринча, динозавра и др. Их шутки, игры и объятия помогали детям забыть о болезнях и окунуться в мир беззаботного веселья. А завершением праздника стало сладкое угощение.

«Для нас это не просто акция, а особая миссия, — отметили организаторы. — Мы привыкли ежедневно обеспечивать москвичей водой, светом и теплом, но сегодня наша задача — подарить тепло сердец тем, кто особенно в нем нуждается». Эти слова отражают суть проекта: за яркими костюмами и праздничными атрибутами скрывается глубокое желание поддержать детей, напомнить им, что даже в сложные времена чудеса возможны.