"Активные граждане" оценят благоустройство общественных пространств Москвы

Москвичи все чаще проявляют инициативу и заинтересованность в благоустройстве своих районов, что в конечном итоге делает столицу более комфортной и привлекательной для проживания.



Жители столицы имеют уникальную возможность влиять на облик и инфраструктуру своих районов. Городской проект "Активный гражданин" позволяет горожанам высказывать свое мнение и принимать решения по благоустройству общественных пространств.

Одно из последних голосований в рамках этой инициативы посвящено оценке обновленных зон отдыха и досуга. Москвичи могут ознакомиться с фотографиями до и после реконструкции, а также оценить, насколько удачно архитекторам удалось воплотить предложенные идеи.

Так, на Алтуфьевском шоссе появилась современная рекреационная зона с игровой площадкой для детей, велодорожкой, спортивными тренажерами и другими объектами. В деревне Яковлевское обустроили площадку для панна-футбола, установили тарзанку и батут. Эти и другие проекты реализуются с учетом пожеланий местных жителей.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года и за это время объединил более семи миллионов человек. Ежемесячно в столице воплощается от 30 до 40 решений, принятых горожанами. Это позволяет повышать качество городской среды и делать ее более комфортной для жизни.

Кстати, уже четвертый год в округах Москвы общественные пространства обновляются с учетом пожеланий горожан. Например, в 2023-м такие площадки для отдыха, прогулок и занятий спортом появились в таких районах, как Люблино, Богородское, Ивановское, Отрадное, Старое Крюково, Савелки и Бекасово.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в управлении городом – одно из ключевых направлений развития Москвы. Проект "Активный гражданин" является частью этой стратегии и соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Благодаря активному участию москвичей в развитии своих районов, город становится все более современным, удобным и комфортным для проживания. Жители получают возможность влиять на облик своих дворов и улиц, что способствует повышению их вовлеченности в городские процессы.