Жители столицы выбрали лучшие беговые маршруты в парках Москвы

Голосовать можно было за любой из 18 парков, в которых люди чаще всего занимаются спортом, в том числе пробежками.

В Москве подведены итоги голосования «Бегом в парк! Лучшие маршруты для любителей спорта». Жители столицы выбрали самые популярные места, где есть подходящая инфраструктура. Свой голос можно было отдать за любой из 18 предложенных вариантов. За все время своим мнением поделились 218 тысяч человек.

По итогам голосования определены лидеры:

1 место – парк «Сокольники». За объект проголосовали 10,6 процента участников.

2 место – музей-заповедник «Царицыно». За объект проголосовали 9,39 процента участников.

3 место – Парк Горького. За объект проголосовали 9,33 процента участников.

4 место – Измайловский парк. За объект проголосовали 8,52 процента участников.

5 место – парк «Кузьминки». За объект проголосовали 7,67 процента участников.





Стоит отметить, что в теплое время года на территории многих парков работают беговые клубы. На их базе регулярно проводятся занятия. Действуют секции, в которых любой желающий может научиться правильно бегать. Посещение проводится на безвозмездной основе.

Для того, чтобы заниматься бегом было удобно и безопасно, в парках прокладывают специальные дорожки. Большинство из них освещается в темное время суток, чтобы любители спорта могли заниматься бегом поздним вечером или ранним утром.

На платформе проекта «Активный гражданин» также проведено голосование с целью выявления интенсивности и частоты тренировок. Оказалось, что подавляющее большинство москвичей предпочитают выходить на пробежку несколько раз в месяц. Они выбирают дистанцию протяженностью до трех километров.

Среди тех, кто не занимается бегом, популярны другие виды физической активности: ходьба, фитнес, плавание.

Напомним, проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Каждый месяц в городе реализуется 30–40 решений, принятых жителями. Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление».