Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 млн рублей

В последние дни москвичи проявили большую солидарность и поддержку. Горожане перевели более четырех миллионов рублей пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов".



Эта инициатива, организованная при поддержке Российского Красного Креста, позволяет жителям столицы делать пожертвования, используя баллы программы лояльности. Один балл равен одному рублю, а переводы могут составлять от 500 до 10 тысяч баллов. При этом количество переводов не ограничено, что делает процесс помощи максимально доступным.

На сайте "Миллион призов" москвичи могут использовать как городские (зеленые), так и призовые (красные) баллы. Городские баллы начисляются за активное участие в различных проектах, таких как "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город идей". Призовые же баллы разыгрываются среди участников акций программы "Миллион призов". Это создает уникальную возможность для жителей столицы не только получать выгоды от участия в городских инициативах, но и направлять свои ресурсы на благие дела.

Чтобы сделать пожертвование, необходимо зайти на сайт "Миллион призов", перейти в раздел "Поощрения", выбрать категорию "Благотворительность" и перевести баллы в адрес Российского Красного Креста. Эта организация активно поддерживает наиболее уязвимые категории населения: многодетные и малоимущие семьи, одиноких пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

С момента открытия возможности переводить баллы на благотворительность участники городских проектов уже перевели более 465 миллионов рублей в различные фонды. Это подтверждает, что москвичи готовы поддерживать друг друга в трудные времена и активно участвовать в жизни города.

Проект "Миллион призов" реализуется столичным Департаментом информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления". Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Это не только способствует развитию благотворительности, но и укрепляет социальные связи в обществе.

Инициатива по помощи пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов" является ярким примером того, как современные технологии могут объединять людей и помогать им в трудные времена. Москвичи продолжают демонстрировать свою готовность прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке.