Аллея из декоративных кленов и рябин появилась в "Москва-Сити"

Москва действительно расцвела и стала еще более привлекательной и комфортной для всех.



Московский мегаполис в этом году буквально утопает в цветах и зелени. Все благодаря масштабному фестивалю городского ландшафтного дизайна "Лето в Москве. Сады и цветы", который проходит в столице с 1 мая по 8 сентября.

Организаторы фестиваля поставили перед собой амбициозную задачу – преобразить привычные городские пространства, наполнив их красотой и гармонией. И им это определенно удалось. По всему мегаполису появились настоящие оазисы, где москвичи и гости столицы могут отдохнуть, насладиться природной красотой и сделать яркие фотографии на память.

Особое внимание организаторы уделили важным городским объектам – паркам, пешеходным зонам, станциям метро, вокзалам и другим социальным объектам. Здесь появились настоящие ландшафтные шедевры: цветущие сады, модульные композиции и оригинальные арт-объекты. Теперь эти места стали еще более привлекательными и комфортными для горожан.

Так, например, в деловом центре "Москва-Сити" появилась живописная аллея из декоративных кленов, рябин и цветов. Пешеходная зона между торгово-развлекательным центром "Афимолл сити" и башней "Федерация" после разбивки сада стала одной из самых посещаемых в этом деловом квартале. Здесь можно полюбоваться эхинацеей, фалярисом, агастахе и котовниками разных сортов.

Всего в рамках фестиваля в столице появилось более 50 традиционных выставочных садов с прогулочными и лаунж-зонами. А свыше 650 небольших цветочных объектов преобразили привычные городские пространства. Теперь Москва действительно расцвела и стала еще более красивой и комфортной для жителей и гостей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Московский транспорт всегда участвует в важных городских событиях и праздниках, украшая инфраструктуру, устанавливая арт-объекты и фотозоны.

Фестиваль городского ландшафтного дизайна "Лето в Москве. Сады и цветы" не только преобразил привычные городские пространства, но и подарил жителям возможность отдохнуть в окружении природной красоты.