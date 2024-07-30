Более 50 скверов и площадей украсили к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"

Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" стал настоящим праздником для любителей природы и цветоводства. Главный агроном этого масштабного мероприятия, Олег Нетреба, поделился с Агентством городских новостей "Москва" подробностями своей работы и особенностями ухода за растениями на фестивале.



По словам эксперта, специалисты трудятся практически круглосуточно, чтобы обеспечить здоровье и красоту зеленых насаждений. Одной из самых сложных площадок является Манежная площадь, где сад разделен на две тематические зоны: тропическую и южную. Каждая из этих зон обладает уникальным колоритом и разнообразием растений.

Здесь можно увидеть экзотические бамбуки, пальмы, а также банановые и лимонные деревья. Особое внимание привлекают фотинии и олеандры, которые создают атмосферу южного побережья. Уютная зона с водоемом и деревянным навесом с белыми шторами предлагает посетителям возможность отдохнуть в тени среди зелени.

"Южный сад" на Манежной площади погружает гостей в атмосферу Средиземноморья. Здесь растут агавы, эуфорбии, опунции и алоэ, а также пальмы-саговники. Особую ценность представляет оливковое дерево, которому более 300 лет. Уход за этими южными растениями требует особого внимания и заботы, что делает работу агрономов особенно важной.

Олег Нетреба также рассказал о внедрении вертикального озеленения у Московского зоопарка. В этом году впервые была реализована масштабная концепция вертикальных садов, которые стали настоящим украшением входной группы зоопарка. Здесь создана своеобразная карта джунглей и лесов с использованием более 5 тысяч ампельных растений, таких как южные плектрантусы, пилеи и будры. Эта сложная технология озеленения была реализована на высоком уровне, что позволило создать эффектный визуальный ряд.

Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" проходит до 8 сентября и радует горожан и гостей столицы более чем 500 тысячами растений. Цветами и зеленью были украшены более 50 скверов, улиц и площадей Москвы. Это мероприятие не только вдохновляет людей на заботу о природе, но и демонстрирует возможности ландшафтного дизайна в городских условиях. Благодаря усилиям таких специалистов, как Олег Нетреба, Москва становится еще более зеленым и красивым городом, где каждый может насладиться великолепием природы даже в сердце мегаполиса.