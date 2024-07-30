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Вторник 30 июля

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Более 50 скверов и площадей украсили к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"

Более 50 скверов и площадей украсили к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"
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Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" стал настоящим праздником для любителей природы и цветоводства. Главный агроном этого масштабного мероприятия, Олег Нетреба, поделился с Агентством городских новостей "Москва" подробностями своей работы и особенностями ухода за растениями на фестивале.

По словам эксперта, специалисты трудятся практически круглосуточно, чтобы обеспечить здоровье и красоту зеленых насаждений. Одной из самых сложных площадок является Манежная площадь, где сад разделен на две тематические зоны: тропическую и южную. Каждая из этих зон обладает уникальным колоритом и разнообразием растений.

Здесь можно увидеть экзотические бамбуки, пальмы, а также банановые и лимонные деревья. Особое внимание привлекают фотинии и олеандры, которые создают атмосферу южного побережья. Уютная зона с водоемом и деревянным навесом с белыми шторами предлагает посетителям возможность отдохнуть в тени среди зелени.

"Южный сад" на Манежной площади погружает гостей в атмосферу Средиземноморья. Здесь растут агавы, эуфорбии, опунции и алоэ, а также пальмы-саговники. Особую ценность представляет оливковое дерево, которому более 300 лет. Уход за этими южными растениями требует особого внимания и заботы, что делает работу агрономов особенно важной.

Олег Нетреба также рассказал о внедрении вертикального озеленения у Московского зоопарка. В этом году впервые была реализована масштабная концепция вертикальных садов, которые стали настоящим украшением входной группы зоопарка. Здесь создана своеобразная карта джунглей и лесов с использованием более 5 тысяч ампельных растений, таких как южные плектрантусы, пилеи и будры. Эта сложная технология озеленения была реализована на высоком уровне, что позволило создать эффектный визуальный ряд.

Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" проходит до 8 сентября и радует горожан и гостей столицы более чем 500 тысячами растений. Цветами и зеленью были украшены более 50 скверов, улиц и площадей Москвы. Это мероприятие не только вдохновляет людей на заботу о природе, но и демонстрирует возможности ландшафтного дизайна в городских условиях. Благодаря усилиям таких специалистов, как Олег Нетреба, Москва становится еще более зеленым и красивым городом, где каждый может насладиться великолепием природы даже в сердце мегаполиса.

Телеграм канал

30 июля 2024, 15:54
Фото: Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД

В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД
За пять лет, прошедших с момента первого эксперимента на выборах в Мосгордуму, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) из эксперимента превратилось в востребованный инструмент волеизъявления москвичей. Об этом заявил Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы. По его словам, популярность ДЭГ объясняется удобством, надежностью и прозрачностью системы.

В Москве начался набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы

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Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии 

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В штабе общественной поддержки "Единой России" прошла важная программная сессия, посвященная экологии города и сохранению малых рек и прудов Москвы. На мероприятии обсуждались предложения москвичей по реабилитации водных артерий и водоемов столицы. Модератором дискуссии выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, который подчеркнул, что вопросы экологии и сохранения водных ресурсов являются актуальными для жителей города.

Андрей Воробьев: более 150 тысяч детей уже отдохнули в лагерях

Андрей Воробьев: более 150 тысяч детей уже отдохнули в лагерях
Летняя оздоровительная кампания в Подмосковье, стартовавшая в конце мая, уже охватила более 150 тысяч детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. За первые два месяца лета в загородных лагерях отдохнули около 80 тысяч детей, в пришкольных лагерях – порядка 70 тысяч, а на Черноморском побережье – 3,5 тысячи. «В этом году мы организовали отдых более чем в 1000 детских лагерях: 105 загородных, 985 при школах и 4 на Черном море.

Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030"

Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030"
С 1 августа по 8 сентября на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет грандиозный гастрономический конкурс. 40 ресторанов, кафе, баров и бистро представят свои авторские блюда, а гости смогут не только продегустировать кулинарные изыски, но и поучаствовать в увлекательных мастер-классах и соревнованиях. Более 70 поваров из разных уголков России боролись за право принять участие в конкурсе.

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