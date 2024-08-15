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Четверг 15 августа

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Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей

Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей
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Что покупают посетители универмага "Лето" на площади Революции?

В самом центре Москвы, недалеко от станции метро "Площадь Революции", открылся новый универмаг российских дизайнеров под названием "Лето". Этот магазин стал частью масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который знакомит жителей и гостей столицы с инновациями и перспективами развития города.

Ассортимент универмага впечатляет – здесь представлены коллекции одежды и аксессуаров от 20 отечественных дизайнеров, чьи работы ранее были продемонстрированы на модном показе в рамках фестиваля. Посетители могут не только ознакомиться с актуальными трендами российской моды, но и приобрести понравившиеся вещи.

Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Судя по отзывам и наблюдениям, наибольшей популярностью у покупателей пользуются изделия из натурального льна. Москвичи и гости города с удовольствием приобретают элегантные костюмы-двойки в бежевых и молочных тонах, классические брюки и шорты. Не менее востребованы строгие платья, черные пиджаки, толстовки и футболки.

Помимо повседневной одежды, посетители часто обращают внимание на вечерние наряды. Стильные аксессуары также пользуются спросом – от сумок и обуви до украшений и головных уборов. При этом ценовая политика универмага остается доступной для широкой аудитории: так, брюки можно приобрести всего за три-четыре тысячи рублей.

Интересно, что если выбранный размер не подходит, покупатели могут оформить заказ на понравившуюся вещь через интернет-магазин. Таким образом, универмаг "Лето" не только демонстрирует актуальные тренды российской моды, но и предоставляет возможность приобрести понравившиеся изделия в удобном формате.

Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Проект представляет ключевые инновации, которые уже сегодня меняют облик столицы и определяют ее развитие в ближайшем будущем. Посетители могут не только оценить современные достижения города, но и заглянуть в его завтрашний день, увидев воплощение стратегии развития мегаполиса к 2030 году.

Телеграм канал

15 августа 2024, 16:00
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
mos.ru✓ Надежный источник

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