Более шести тысяч семей смогли переехать по программе реновации на юго-западе Москвы

Большинству тех, кто отпраздновал новоселье, помогли при переезде. Подобная услуга оказывается на безвозмездной основе. Об этом сообщает департамент градостроительной политики Москвы.

Процесс переселения, организованный в рамках реализации программы по реновации, активно проходит в 10 районах на юго-западе Москвы. В Конькове, Черемушках, Северном и Южном Бутове завершается первый этап переселения. В финальной стадии процесс расселения в Ясеневе.

«В Юго-Западном административном округе сейчас уже построено и передано под заселение 39 современных жилых комплексов, при этом квартиры в них получили жители 95 домов. Свыше шести тысяч семей уже справили новоселье. Еще более 300 семей находятся в процессе переезда», — уточнили в мэрии.

Более четырех тысяч семей смогли воспользоваться бесплатной помощью при переезде. Услугу также предоставляют в рамках реализации программы по реновации. Тем, кто готовится отпраздновать новоселье, предлагают заполнить специальную форму-заявку. После получения электронного подтверждения остается только упаковать вещи и дождаться грузчиков, которые приезжают в согласованное время. Они быстро и максимально бережно помогут перевезти вещи в новое жилье.

Напомним, программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона столичных жителей. В рамках реализации программы предусматривается расселение 5176 многоквартирных домов. По итогам прошлого года под заселение было передано 59 новостроек. В них заселились больше 47 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил профильным ведомствам нарастить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва сейчас является одним из лидеров среди регионов страны по темпам и объемам строительства. Только за последние годы в рамках реализации регионального проекта под названием «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения новостроек на территории Москвы увеличился вдвое. Сейчас данный показатель составляет пять – семь миллионов квадратных метров в год.