В Раменках построят жилой квартал по программе комплексного развития территорий

Современный комплекс будет включать не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры. На территории построят детские сады, школы, медицинские учреждения.

Объявлено о реорганизации участка на западе Москвы в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в столичной мэрии.

«На незастроенной территории площадью 2,94 гектара в течение пяти лет назначенный городом оператор возведет 106,76 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта составят свыше 41 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 217 миллионов рублей. В результате будет создано более 300 рабочих мест», — уточнили в мэрии.

Участок, который будет реорганизован по программе комплексного развития территорий, расположен между улицами Мосфильмовской, Минской и проспектом Генерала Дорохова. От этого места можно будет пешком дойти до станции Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра и станции метро «Ломоносовский проспект».

«На территории планируется построить почти 99 тысяч квадратных метров жилых объектов и почти восемь тысяч квадратных метров социальной недвижимости, включая школу для 200 учащихся и детский сад для 100 воспитанников. Площадку благоустроят и построят здесь дороги», — пояснили в столичном департаменте городского имущества.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал комплексное развитие незастроенной территории в районе Раменки в Западном административном округе.

Стоит отметить, что по программе комплексного развития территорий в Москве появляются многофункциональные кварталы. Дома и объекты социальной инфраструктуры возводятся на месте бывших промышленных зон и участков, которые используются неэффективно. На этих территориях также проектируют и строят современные дороги.

В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов. Общая площадь данных участков, застраиваемых в рамках программы КРТ, составляет 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.