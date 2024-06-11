Парк Героев Отечественной войны 1812 года обустроят в Марьине

На дорожках планируется заменить покрытие, а также обновить газон. В парке появятся новые скамейки, оборудованные детские площадки и спортивные комплексы.

Парк Героев Отечественной войны 1812 года, расположенный на юго-востоке столицы, благоустроят. Запланировано проведение работ на площади 2,8 гектара. В порядок приведут и спортивные площадки, и зоны для досуга с детьми. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Специалистам предстоит выполнить масштабные работы по замене покрытия дорожек. Важно также обновить газон, установить новые скамейки, светодиодные фонари. В местах отдыха будут разбиты клумбы, а на площадке для выгула собак оборудуют специальные тренажеры для занятий с питомцами.

В настоящее время на территории парка проводятся работы по прокладыванию кабельной канализации. Только после этого можно будет устанавливать системы освещения. Пока не завершена геодезическая разметка, необходимая для основания дорожек и тропинок.

Спортивная зона будет включать уличные тренажеры, столы для настольного тенниса, площадки для активных игр с мячом. В этой же части парка разместят детские комплексы с песочницами, каруселью и качелями. Для малышей оборудуют игровые комплексы в виде корабля, машины и домика. На всех площадках будет уложено специальное покрытие для безопасных игр. По всему периметру детской зоны установят лавочки.

Работы по обустройству будут проведены и на площадке для спорта и отдыха рядом с улицей Верхние Поля. Для взрослых посетителей будет доступна зона занятий воркаутом, малышам же построят специальный игровой модуль. Для детей постарше планируется обустроить игровой комплекс с качелями и каруселью. В порядок будет приведена детская площадка, которая расположена рядом с домом 6б по улице Верхние Поля.

Отметим, что во всех столичных районах проводятся работы по обустройству зон отдыха для гостей и жителей столицы. Особое внимание уделяется спортивным объектам. После установки тренажеров на них могут заниматься все желающие на безвозмездной основе.