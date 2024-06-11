Инфраструктура для наземного транспорта создана рядом со станцией метро "Озерная"

Построены две отстойно-разворотные площадки, два здания конечной станции для автобусов и электробусов.

Возле станции метро «Озерная» Солнцевской линии в рамках развития пересадочного комплекса построены объекты инфраструктуры.

«Завершено строительство пересадочного комплекса около станции “Озерная” Солнцевской линии метро. В рамках проекта были созданы две отстойно-разворотные площадки для наземного пассажирского транспорта площадью свыше одного гектара каждая, одноэтажное здание конечной станции для автобусов и двухэтажное — конечной станции для электробусов», — рассказали в мэрии Москвы.

Здание планируется использовать для нужд эксплуатационного персонала транспортных служб. В строениях появятся специальные комнаты для отдыха, приема пищи и медицинского осмотра. Сотрудники смогут в комфортных условиях полноценно отдыхать и готовиться к работе, требующей высокой концентрации внимания.

В настоящее время внутри помещений уже выполнена чистовая отдела, проводится установка мебели. Завершен монтаж внутренних инженерных систем, включая вентиляцию и кондиционирование.

Оба здания оснащены современными системами контроля доступа, внутри строений и по периметру расположены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты.

Специалистами выполнены масштабные работы по установке и монтажу внешних инженерных систем. Например, полностью переустроена дождевая канализация, проложена система водоотведения, огорожена территория площадок, установлены современные уличные световые приборы.

После завершения укладки асфальтового покрытия на проезжую часть нанесена специальная разметка, устойчивая к стиранию. Тротуары оборудованы тактильной плиткой для удобства передвижения маломобильных граждан и сопровождающих их лиц.

Напомним, что станция «Озерная» была открыта в составе участка Солнцевской линии метро в 2018 году. Главным элементом в оформлении станции стало панно на колоннах. На нем нанесены изображения водной тематики, которые ассоциируются у пассажиров с расположенными неподалеку Очаковскими прудами.