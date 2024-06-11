В День России на Киевском вокзале состоится выставка электропоездов "Иволга"

Всех желающих приглашают на Киевский вокзал, где на седьмом и восьмом путях представят четыре модификации "Иволги".

В День России гостей и жителей столицы приглашают посетить бесплатную открытую выставку электропоездов. Четыре модификации «Иволги» разместят на седьмом и восьмом путях островной платформы. Ее протяженность составляет 530 метров.

Гостям расскажут об особенностях и истории развития уникального семейства отечественного транспорта.

Напомним, «Иволга» – семейство современных поездов отечественного производства. Они созданы специально для работы на маршрутах Московских центральных диаметров по заказу московского правительства.

В настоящее время в парке ЦППК насчитывается 70 электропоездов от первого до четвертого поколения. Примечательно, что каждая модификация создается при обязательном участии пассажиров, и столичного правительства. Учитываются замечания, пожелания и действенные советы, направленные на увеличение комфорта перевозок.

«Москва — крупнейший в стране заказчик поездов. Заключение долгосрочных контрактов на поставку современного подвижного состава позволяет машиностроителям планировать работу на годы вперед. По поручению Сергея Собянина разработку каждого нового поезда мы ведем совместно с производителями. Учитываем все потребности и пассажиров, и машинистов», — сообщили в мэрии Москвы.

Новые составы приобретаются за счет бюджетных кредитов. Общий объем средств, полученных в 2022 – 2023 годах составляет 30,92 миллиарда рублей. За эти средства приобретено 20 поездов. До конца года на линию выйдут еще 20 составов из серии «Иволга 4.0». Их главные отличия — обновленный дизайн и наличие третьей двери в промежуточных вагонах, благодаря которой посадка и высадка пассажиров будут проходить быстрее.

Отметим, что движение составов по первым двум Московским центральным диаметрам было запущено в конце 2019 года. Третье и четвертое начало работать в 2023. На МЦД создают современную и удобную инфраструктуру для пассажиров и строят городские вокзалы. В текущем году планируется завершить строительство городского вокзала Митьково МЦД-3.