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В Бибиреве появится ФОК с двумя бассейнами в 2023 году

В Бибиреве появится ФОК с двумя бассейнами в 2023 году
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Спортивный объект на Алтуфьевском шоссе готов более чем наполовину.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о 65-процентной готовности спортивного объекта, который возводят в районе Бибирево. На Альтуфьевском шоссе (владение 100) строят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

По словам Загрутдинова, в настоящий момент ведется устройство фасадов. Также специалисты сейчас заняты чистовой отделкой. Все работы будут завершены в 2023 году.

У здания ФОК два этажа. Площадь объекта составит примерно 4,2 тысячи квадратных метров. В спортивном комплексе будет два бассейна: один – для оздоровительного плавания (длина – 25 метров), второй – детский (длина – 10 метров). Также в здании оборудуют тренажерный зал (200 квадратных метров).

Специалисты облицуют наружные стены (на уровне цоколя) керамогранитом. В составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором смонтируют алюминиевые панели.

Прилегающую к спортивному комплексу территорию украсят декоративными элементами и малыми архитектурными формами. Там же разобьют газоны, цветники, высадят кустарники и деревья.

Кстати, в Москве стало в два раза больше спортивных объектов.

"Их строительство позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом", – сказал Загрутдинов.

То есть вдовое увеличилось количество именно недорогих спортивных объектов – тех, что находятся в шаговой доступности. Это лыжные трассы, беговые и велосипедные дорожки, площадки воркаута, катки с искусственным льдом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такие объекты пользуются огромной популярностью.

Столичные районы, в том числе Бибирево, развиваются и благодаря программе "Мой район". Как отмечал градоначальник, главной задачей программы является создание комфортных условий для жизни во всем городе, включая поселения Новой Москвы. Мол, комфорт должен быть не по минимуму и даже не "в среднем", а на максимально возможном высоком уровне.

Ранее сообщалось о том, что в районе Новокосино откроют многофункциональный спортивный комплекс. Его площадь составит около четырех тысяч квадратных метров. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

6 июля 2023, 20:31
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»/www.mskagency.ru
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы✓ Надежный источник

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