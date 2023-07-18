Маршрут памяти Евгения Евтушенко запустили на портале "Узнай Москву"

Рак в жизни Буйнова Тесты Киркоров представил фаворитку Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Вторник 18 июля

14:00О могилах Этуша и его жены будет заботиться чужой человек 13:40Психолог об активности Костомарова в соцсетях: Ищет опору для движения вперед 12:20Влюбленный миллионер подарил Варваре шикарную квартиру в Эмиратах 11:41В Москве змея заползла в жилую квартиру 09:23Актера Захарьева из сериала "Глухарь" увезли в больницу после спектакля 08:00Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе 06:47Назван простой способ защититься от телефонных мошенников 04:38Какие вещи визуально делают женщин старше 02:26Россиянин купил в магазине маринованные грибы с саморезами 00:07Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза 22:54Стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам: новый проект Минцифры 21:57"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 21:07Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 20:05Высший пилотаж: Кейт Миддлтон стала изюминкой мощного поединка 19:07"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией 19:00От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург 18:01Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17:03"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках 16:11Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни 15:16"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси 13:24Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной 11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 05:14Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2023 года 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Маршрут памяти Евгения Евтушенко запустили на портале "Узнай Москву"

Маршрут памяти Евгения Евтушенко запустили на портале "Узнай Москву"
40

Виртуальный маршрут – это не только дань уважения великому поэту, но и возможность окунуться в московскую часть жизни и творчества Евгения Евтушенко.

Легендарный советский поэт, прозаик и сценарист Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту 1933) в сибирском городе Зима. Значительная часть его биографии связана с Москвой. Литератор ушел из жизни 1 апреля 2017 года после продолжительной болезни. После смерти, согласно завещанию, тело писателя было перевезено из США в российскую столицу и предано земле в поселке Переделкино.

Памяти великого поэта на портале "Узнай Москву" запущен уникальный маршрут. Участники виртуального тура смогут узнать подробности периода жизни писателя в Москва. Кроме того, на цифровой экскурсии можно будет вспомнить погрузиться в мир творчества Евгения Евтушенко.

Насладиться строками из знаменитых стихотворений литератора посетители портала "Узнай Москву" смогут в ходе виртуальной прогулки по пяти памятным местам: Марьина Роща, Литинститут, Патриаршие пруды, Центральный дом литераторов и Политехнический музей.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, новый виртуальный маршрут – это не только дань уважения великому поэту, но и возможность окунуться в московскую часть жизни и творчества Евгения Евтушенко.

"Во время путешествия пользователи узнают о поэте как о личности, его детстве и юности, первых творческих успехах, вспомнят строки из знаковых стихотворений", – сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Посетители портала "Узнай Москву" при желании смогут также познакомиться с историей каждой из пяти локаций, включенных в единый тур. Для этого на интерактивной карте необходимо нажать на иконку конкретного места. Виртуальная экскурсия доступна как на сайте, так и в мобильном приложении.

Важно отметить, что цифровая платформа "Узнай Москву" является совместным проектом столичных департаментов информационных технологий, культурного наследия, культуры, образования и науки. На сайте и в мобильном приложении доступны тематические и авторские подборки.

Желающие могут воспользоваться аудиогидом или пройти виртуальную экскурсию даже по закрытым объектам столицы. Найти новые места для изучения, познакомиться с историей локаций, а также осмотреть достопримечательности можно с помощью интерактивной карты.

18 июля 2023, 15:04
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

Какие возможности предоставляет Москва любителям велоспорта

Какие возможности предоставляет Москва любителям велоспорта
140 лет назад в Москве началась история российского велоспорта. 24 июля 2023 Россия будет отмечать 140-летие велосипедного спорта.

Благоустройство у станции "Аминьевская" завершится в этом году

Благоустройство у станции "Аминьевская" завершится в этом году
На территории рядом со станцией продолжается второй этап благоустройства. В настоящее время работы выполнены на 60%.

С начала года по программе реновации построили 30 домов

С начала года по программе реновации построили 30 домов
Общая площадь новостроек – 530 тысяч квадратных метров. Москва наращивает темпы реализации программы реновации.

Какую инфраструктуру построят в ходе формирования ТПУ "Варшавская"

Какую инфраструктуру построят в ходе формирования ТПУ "Варшавская"
Работы ведутся на территории площадью 12 гектаров, предусмотрено благоустройство и озеленение. В российской столице продолжается реляция проекта по формированию транспортно-пересадочного узла "Варшавское".

В "доме под юбкой" на Тверской улице проведут капремонт

В "доме под юбкой" на Тверской улице проведут капремонт
Здание построили в Москве в 1939–1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. Москва может похвастаться богатейшим историческим наследием.

Выбор читателей

17/07Пнд"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 16/07ВскДиректор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 17/07ПндАзартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 16/07ВскВедьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 16/07Вск"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 16/07ВскА как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину