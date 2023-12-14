Завершается первый этап благоустройства у станции метро "Пыхтино"

Перед специалистами стояла задача улучшить пешеходную и транспортную доступность станции.

Первый этап благоустройства территории у станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро подходит к концу. Перед специалистами комплекса городского хозяйства стояла задача улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, организовать удобные подходы и подъезды.

В ходе благоустройства установили девять остановочных павильонов, более 180 торшеров и 150 фонарей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для улучшения облика окружающей территории воздушные линии и кабельную канализацию убрали под землю. Заменено свыше 52 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров и проезжей части. Для парковки организовано 350 машиномест.

Рядом со станцией оборудовали дополнительные павильоны наземного общественного транспорта. На пешеходных переходах установили 30 опор освещения.

"Кроме того, адаптируем эти пространства под запросы местных жителей. Сейчас завершаем обустройство скейт-парка со специальным оборудованием для молодого поколения", – заявил Бирюков.

На улице Летчика Гривцева появился уютный сквер. Там установили лавочки и качели, заменили покрытие дорожек. Расположенный рядом со станцией двор храма Святого Благоверного Князя Александра Невского привели в порядок.

Второй этап запланирован на 2024 год. Благоустроят улицу Авиаконструктора Петлякова и Проектируемые проезды № 7506, 7653 и 7654.

Участок Солнцевской линии метро со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" открылся 6 сентября. У пассажиров появилась возможность доехать напрямую до аэропорта Внуково. Время в пути сократилось до 60 минут в день. Соседняя станция "Рассказовка" разгрузилась на 23%.

В порядок приводят не только территории у метро, но и рядом со станциями Московских центральных диаметров (МЦД). В начале декабря завершились работы у городского вокзала Марьина Роща. В его состав входят одноименная станция БКЛ, платформы МЦД-2 и МЦД-4. Специалисты установили три павильона общественного транспорта. Новое комфортное пространство появилось около храма Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"