В Москве начали принимать заявки на детский творческий конкурс "Про мой район"

Раскол в семье Брежневой Седокова убита горем Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Арка в восточном стиле и кованые двери: идея роскошного оформления дома от Оксаны Самойловой
партнеры
Понедельник
1 августа
Лента новостей
15:42
"Деньги кончились": Молодой любовник смылся от одряхлевшей Лорак за бугор
15:38
Не встречался с отцом, женат на молодой модели: как живет рожденный от тайного мужа сын Винер
15:32
"Ни о чем другом даже думать не могу": 65-летний Маршал уже год живет с новой любовью
14:55
"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
14:52
"Научилась преодолевать стыд": снявшая трусы Толкалина присела в поле
14:51
Запад выбросил на помойку принципы ВТО – Путин
14:34
Измученная жена Тарасова рассказала о трудностях в семье после слухов о его изменах
14:34
Жители Реутова спасли водителя из затонувшей в пруду машины
14:31
Черный как смоль: Олег Газманов вывел в свет повзрослевшего приемного сына
14:21
Под Самарой произошло смертельное ДТП
14:17
"Мне страшно": раздавленный толпой голый Цискаридзе разревелся
14:10
В Оренбурге мужчина во время ссоры поджег знакомую
13:52
Что делать, если уволили с работы и нечем платить кредит?
13:45
"Мы рядом": Песков заявил о поддержке Сербии со стороны России
13:44
"Хороший улов": 77-летний Якубович засветился с замужней артисткой
13:39
"Внутри надорвалось": Деревянко испытал страшные муки после разрыва с любимой
13:28
Выскочившая замуж Орлова отхлестала требующего родить ребенка хама
13:27
Отчалила: Оголившаяся Миддлтон бросила принца Уильяма после секс-скандала
13:17
Житель Петербурга отправился покорять Россию на велосипеде
12:56
"Другие планы": родившая при трехлетнем сыне Тодоренко шокировала новостью
12:52
Москвичей предупредили об аномальной жаре с 4 августа
12:52
Жизнь в бараке без горячей воды и набожный муж: что стало с актрисой Вилковой
12:43
"Дешевки": Удравшая за бугор Королева плюнула в россиян
12:39
Прямая трансляция: обезумевшая толпа растоптала могилу Шатунова в священный день
12:32
В Москве удвоился рынок аренды жилья
12:10
При поддержке НАТО: дипломаты Украины вербуют иностранных боевиков
12:04
В Свердловской области 2 человека пострадали в аварии
11:57
"Не понимаю, что кушать": Сколько килограммов набрала дочь Пригожина за беременность
11:50
Сбой по всем фронтам: Истощенная до скелета Варнава нажила жутких проблем
11:45
"За минуту до": вывалившая грудь Кудрявцева оголила интимное место
11:24
Спрос на элитные дома вырос на 28%
10:57
Еще одни: Семья Петросяна спешно покинула Россию
10:39
Выселить из квартиры: за что россиян могут лишить жилья
10:30
Розовые локоны и дырки в теле: Какой стала непризнанная дочь Малинина
10:20
Прибавки и выплаты: какие законы вступят в силу в России с 1 августа 2022 года
09:48
Дефицит стройматериалов: в Москве подорожал ремонт
09:39
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
09:31
"Можете дать?": намокшая Навка подразнила выпуклыми прелестями
08:59
Отравили? После госпитализации комнату Чубайса проверили специалисты химзащиты
08:58
"Вторичка" в Новой Москве продается быстрее
08:55
"Развод неизбежен": Тяжелая жизнь на чужбине развалила брак Пугачевой и Галкина
08:42
"Вот это сосательный станок!": Распухшая как жаба Борисова вызвала тошноту
06:14
Пассивный доход: как инвестировать деньги и ничего не делать
04:36
Ученые обнаружили на дне океана невероятное существо – видео
02:09
Милую потасовку двух собак сняли на видео
00:05
Макринин день: традиции и запреты 1 августа
22:24
Орущую про пенисы развратницу Бузову призвали обуздать гениталии: Трется о левых мужиков
21:27
"При смерти лежим, надо щипцами вытаскивать": беременной певице Монеточке не оставили шанса
20:11
Турция, Болгария и Крым: где отдыхают российские знаменитости летом 2022 года
19:06
Отнялись конечности: Чубайс попал в реанимацию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вздулся с прожженным анусом: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
Разъяренная россиянка устроила засаду с тухлыми яйцами на концерте Галкина: Они все пожалеют
"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем
"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату
Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах
"Не жить мне": прощальные слова безнадежной Булановой довели народ до дрожи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В Москве начали принимать заявки на детский творческий конкурс "Про мой район"

В Москве начали принимать заявки на детский творческий конкурс "Про мой район"

В творческом конкурсе "Про мой район" пять номинаций.
прочитано 52 раза

В Москве более 140 районов, и каждый из них по-своему уникален. Чем именно – могут узнать самые юные жители столицы, ведь специально для них впервые проведут городской творческий конкурс "Про мой район". В нем смогут принять участие дети от восьми до 15 лет.

ПО ТЕМЕ

В проекте "Активный гражданин" стартовала археологическая викторина

Активные граждане выберут самый красивый мост Москвы

Прием заявок осуществляется с 1 августа по 16 октября 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческое задание, выбрав одну из пяти номинаций: "Комикс", "Фото и рассказ", "Маршрут". "Видеоролик", "Кроссворд".

Выбрав номинацию "Комикс", участнику нужно сделать красивый снимок какой-нибудь достопримечательности своего района и написать о ней. Фото без эссе и наоборот не принимаются. В номинации "Маршрут" можно составить экскурсию по району, пройти этот путь самостоятельно или с близкими, описать и выслать его организаторам.

Если участник хочет снять видео, посвященное его району, и таким образом рассказать про известные места, то его работа попадет в категорию "Видеоролик". Файл присылать в формате MOV или MPEG-4. В номинации "Кроссворд" все предельно ясно. Нужно составить кроссворд не менее чем из семи слов, которые будут объединены районной тематикой (названия улиц, факты из истории, достопримечательности, известные личности). Важно прописать вопросы.

Работы ждут на электронной почте konkurs@pro-raion.ru.

В каждой номинации выберут победителя и призеров. Экспертное жюри будет оценивать участников по 10-балльной системе. Победителям, очевидно, статут те, кто наберет наибольшее количество баллов. Лучших назовут 15 ноября, а наградят их 1 декабря 2022 года.

Победителям и призерам вручат дипломы и ценные призы: например, планшеты, подарочные сертификаты, футболки, пауэрбанки, сумки-шопперы, канцелярские наборы с логотипом и символикой конкурса, билеты на городские мероприятия.

Для тех, кто желает подготовиться к конкурсу, его партнеры проведут бесплатные образовательные мероприятия. Так, наставники интерактивной студии "Фанерон. Город мечты" организуют интенсивы, на которых научат детей рисовать комиксы. Экскурсоводы проекта "Гуляем по Москве" готовятся провести в августе несколько десятков экскурсий по удаленным от центра столицы районам.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2022, 15:50 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Можете дать?": намокшая Навка подразнила выпуклыми прелестями

Фигуристка заигрывает
Шоу-бизнес

Жизнь в бараке без горячей воды и набожный муж: что стало с актрисой Вилковой

Как живет звезда "Стиляг"
Шоу-бизнес

Измученная жена Тарасова рассказала о трудностях в семье после слухов о его изменах

Модель пожаловалась
Шоу-бизнес

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза

Интервью актрисы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Жители Реутова спасли водителя из затонувшей в пруду машины
В Оренбурге мужчина во время ссоры поджег знакомую
Житель Петербурга отправился покорять Россию на велосипеде
Необычное явление: бабочки непарного шелкопряда атакуют Подмосковье
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+