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Мой район
Реконструкция стадиона "Москвич" завершится в 2022 году

Реконструкция стадиона "Москвич" завершится в 2022 году

На стадионе "Москвич" сможет вмещать до четырех тысяч зрителей.
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Знаменитый стадион "Москвич", где когда-то играли рабочие автомобильного завода имени Ленинского комсомола, скоро преобразится. В 2019 году началась реконструкция объекта. Работы планируют завершить в 2022-м.

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После реконструкции общая площадь спортивного сооружения на Волгоградском проспекте увеличится в пять раз. Старый стадион станет современным спортивным комплексом для занятий футболом и легкой атлетикой.

На футбольном поле размером 105х68 метров уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установят систему освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистему. Здесь будут проходить городские и районные мероприятия. На трибунах с комфортом разместятся более четырех тысяч зрителей, в том числе и маломобильные граждане.

В подземном уровне здания под трибуной будет стрелковая галерея. Также на территории создают открытые пространства для тренировок по легкой атлетике.

"Сейчас проявляется будущий облик стадиона "Москвич". Уже выполнены монолитные работы, завершается устройство металлических конструкций навеса трибун, идет монтаж фасадов с установкой витражей и окон", – рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Стоит отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил направить дополнительные средства на реализацию приоритетных градостроительных программ. Благодаря этому реконструкция стадиона на Волгоградском проспекте проходит быстро.

К слову, район Текстильщики быстро развивается. Здесь приведены в порядок 195 дворов и 263 площадки, построены 23 спортивные площадки, обновлены парки, скверы и общественные пространства, капитально отремонтированы 136 жилых домов, проведены ремонтные работы в 1367 подъездах.

Социальная инфраструктура в Москве развивается благодаря программе "Мой район", запущенной несколько лет назад. В городе строятся не только спортивные комплексы, но и образовательные учреждения, объекты общественного транспорта, создаются парки, скверы, рынки и ярмарки, благоустраиваются территории.

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Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города Москвы /АГН Москва
Автор: 24 июня 2021, 10:20 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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