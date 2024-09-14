Умба: сказка на Белом море

Только сегодня, кажется, мы стали понимать, насколько удивительная, красивая, и самобытная у нас страна. В расположенной в четырех климатических поясах России есть, что посетить и посмотреть и в субтропиках, и в Заполярье. Но если Черное море туристам давно и хорошо известно, то Белое море они только-только начинают изучать.



Белое море, конечно, очень живописное. Тут не хочется убирать фотоаппарат, потому что природа поражает, впечатляет и покоряет. Вспоминаются слова из чеховского "Вишневого сада": "Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по‑настоящему быть великанами".

На берегах Беломорья расположены бывшие рыбацкие поселки, которые стремительно становятся модными туристическими местами. Взять хотя бы Умбу. Поморы селились здесь еще с 1466 года. Когда-то Умба была вотчиной Соловецкого монастыря, устроившего в 1765 году церковь в честь Воскресения Христова. А сегодня сюда едут любители половить щук и треску, пособирать морошку и грибы, увидеть тюленей и белух, сходить в настоящую поморскую баню с выходом прямо в море, полюбоваться на Полярное сияние, поесть свежих крабов.

Телеведущий Андрей Малахов, главный врач телеканала "Россия" Леонид Мясников, топовый стилист Омар Байрамов и модные блогеры давно облюбовали эти края как место неги, комфорта, вкусной еды и добрых людей.

Хочешь – поезжай в традиционную поморскую деревню "Тоня' Тетрина". Она считается жемчужиной русского Севера – тут покажут, как строят лодки, варят соль, выделывают шкуры и готовят рыбу. А заодно угостят традиционными поморскими блюдами.

Хочешь – отправляйся смотреть древние петроглифы. А хочешь – оставайся в любимом звездами эко-отеле "Cedar Grass Белое море". Его стоящие прямо на берегу коттеджи и шале созданы для наслаждения природой. Считается, что в Умбе это самое кинематографичное и фотографичное место, откуда будут захватывающие дух виды с любой точки.

В Умбе есть чем заняться и зимой, и летом. Чего стоит Аметистовый пляж, где красивый минерал добывали на протяжении пяти столетий, а сегодня можно посмотреть на самоцветы в дикой природе и собрать коллекцию красивых камней. А старинные деревянные церкви! А маяки! А приливы и отливы, благодаря которым одна и таже местность выглядит каждый раз по-новому!

Вообще словам "Умба" происходит от саамского слова "умб", что означает "закрытый". Люди здесь долгое время жили обособленно – своими укладами, верованиями, традициями. То обстоятельство, что тут никогда не было крепостного права, отражается и в архитектуре, и в стиле жизни.

А сегодня Умба ждет всех, кто любит природу, красивые виды, вкусную и здоровую пищу. Откройте ее и вы!