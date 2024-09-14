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Суббота 14 сентября

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Умба: сказка на Белом море

Умба: сказка на Белом море
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Только сегодня, кажется, мы стали понимать, насколько удивительная, красивая, и самобытная у нас страна. В расположенной в четырех климатических поясах России есть, что посетить и посмотреть и в субтропиках, и в Заполярье. Но если Черное море туристам давно и хорошо известно, то Белое море они только-только начинают изучать.

Белое море, конечно, очень живописное. Тут не хочется убирать фотоаппарат, потому что природа поражает, впечатляет и покоряет. Вспоминаются слова из чеховского "Вишневого сада": "Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по‑настоящему быть великанами".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

На берегах Беломорья расположены бывшие рыбацкие поселки, которые стремительно становятся модными туристическими местами. Взять хотя бы Умбу. Поморы селились здесь еще с 1466 года. Когда-то Умба была вотчиной Соловецкого монастыря, устроившего в 1765 году церковь в честь Воскресения Христова. А сегодня сюда едут любители половить щук и треску, пособирать морошку и грибы, увидеть тюленей и белух, сходить в настоящую поморскую баню с выходом прямо в море, полюбоваться на Полярное сияние, поесть свежих крабов.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Телеведущий Андрей Малахов, главный врач телеканала "Россия" Леонид Мясников, топовый стилист Омар Байрамов и модные блогеры давно облюбовали эти края как место неги, комфорта, вкусной еды и добрых людей.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Хочешь – поезжай в традиционную поморскую деревню "Тоня' Тетрина". Она считается жемчужиной русского Севера – тут покажут, как строят лодки, варят соль, выделывают шкуры и готовят рыбу. А заодно угостят традиционными поморскими блюдами.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Хочешь – отправляйся смотреть древние петроглифы. А хочешь – оставайся в любимом звездами эко-отеле "Cedar Grass Белое море". Его стоящие прямо на берегу коттеджи и шале созданы для наслаждения природой. Считается, что в Умбе это самое кинематографичное и фотографичное место, откуда будут захватывающие дух виды с любой точки.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В Умбе есть чем заняться и зимой, и летом. Чего стоит Аметистовый пляж, где красивый минерал добывали на протяжении пяти столетий, а сегодня можно посмотреть на самоцветы в дикой природе и собрать коллекцию красивых камней. А старинные деревянные церкви! А маяки! А приливы и отливы, благодаря которым одна и таже местность выглядит каждый раз по-новому!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Вообще словам "Умба" происходит от саамского слова "умб", что означает "закрытый". Люди здесь долгое время жили обособленно – своими укладами, верованиями, традициями. То обстоятельство, что тут никогда не было крепостного права, отражается и в архитектуре, и в стиле жизни.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А сегодня Умба ждет всех, кто любит природу, красивые виды, вкусную и здоровую пищу. Откройте ее и вы!

Шоу-бизнес в Telegram

14 сентября 2024, 19:22
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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