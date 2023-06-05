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Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус

Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус
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Если вы стали обладателем брекет-системы и думаете, что кроме манной каши вам ничего нельзя, вы ошибаетесь. Главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян объяснила "Дни.ру", как правильно питаться с ортодонтической конструкцией во рту.

Строгие ограничения распространяются только на первые дни после установки системы и каждый раз при подтягивании дуги стоматологом: в данный период времени рацион должен быть представлен жидкой и пюреобразной пищей. Хорошо подойдут крем-супы, бульоны и блюда, приготовленные в виде муссов, а также теплые смузи, питьевой йогурт, мягкий сыр и творог — употребление такой пищи не создает нагрузки на челюсти, а значит облегчает адаптацию пациента к брекетам.

Первый прием пищи рекомендуется начинать через два часа после выхода из стоматологии при условии, что вы не испытываете сильного дискомфорта — в противном случае потребуется больше времени. Чтобы устранить неприятные ощущения, стоматолог может рекомендовать вам полоскать рот специальными растворами или настоями лекарственных трав после каждого приема пищи.

Постепенно рацион можно расширять, включая в него безопасные для конструкции продукты, к которым относятся:

Паровые овощные или мясные котлеты;

Несладкая творожная масса;

Желе (без красителей);

Разваренные каши (без зерен);

Булочки;

Мягкие фрукты;

Свежее яблоко, нарезанное дольками.

Имейте в виду, что еду следует пережевывать только жевательными зубами, избегая откусывания твердой пищи передними резцами. К завершению периода адаптации в меню возвращаются практически все привычные для пациента продукты, но некоторые ограничения все же сохраняются на весь период ортодонтического лечения:

Нельзя употреблять твердую пищу. Она может нарушить конструкцию или отколоть ее часть от поверхности зуба, в результате чего вектор воздействия сместится. Во время ношения брекетов категорически запрещаются орехи и семечки, козинаки и грильяж, твердая карамель и сушки, хлебцы и сухари, чипсы, а также сухие и жесткие копчености и снеки.

Запрет на липкую пищу. Частички продуктов, обладающих липкой и вязкой консистенцией, застревают в контактных пунктах и в элементах ортодонтической системы. Этого нельзя допускать, так как липкая пища с высоким содержанием сахара, которая длительное время контактирует с зубами — например, ириски, мягкая карамель или нуга, может спровоцировать развитие кариеса, став питательной средой для размножения бактерий.

Поосторожнее с красящими продуктами. Натуральные или искусственные красители, содержащиеся во многих продуктах, а также танины, входящие в состав черного чая или красного вина, могут легко окрасить поверхность эстетических брекетов (особенно сапфировых или керамических) в неприглядный желтоватый оттенок.

Нельзя употреблять слишком горячую или холодную пищу. Ткани полости рта во время лечения на брекетах более чувствительны к резким температурным перепадам. Воздействие температур может негативно сказаться на состоянии зубной эмали, а также повредить клеевую основу и конструкцию брекетов.

Фото: пресс-служб

Таким образом, чтобы избежать осложнений во время ортодонтического лечения, нужно придерживаться простых правил:

– исключите из рациона то, что запрещено есть во время ношения брекетов на зубах — замените "запрещенку" на безопасные продукты из списка выше;

– соблюдайте правила гигиены полости рта — пользуйтесь не только зубной щеткой, но и специальным ершиком, монопучком и ирригатором;

– регулярно посещайте стоматолога — это рекомендуется делать каждые полгода.

5 июня 2023, 16:00
Фото: Tatiana Morozova / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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