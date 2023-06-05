Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус

Строгие ограничения распространяются только на первые дни после установки системы и каждый раз
при подтягивании дуги стоматологом: в данный период времени рацион должен быть
представлен жидкой и пюреобразной пищей. Хорошо подойдут крем-супы, бульоны и
блюда, приготовленные в виде муссов, а также теплые смузи, питьевой йогурт,
мягкий сыр и творог — употребление такой пищи не создает нагрузки на челюсти, а
значит облегчает адаптацию пациента к брекетам.
Первый прием пищи рекомендуется начинать через два часа после выхода из стоматологии при условии, что вы не испытываете сильного дискомфорта — в противном случае потребуется больше времени. Чтобы устранить неприятные ощущения, стоматолог может рекомендовать вам полоскать рот специальными растворами или настоями лекарственных трав после каждого приема пищи.
Постепенно рацион можно расширять, включая в него безопасные для конструкции продукты, к которым относятся:
Паровые овощные или мясные котлеты;
Несладкая творожная масса;
Желе (без красителей);
Разваренные каши (без зерен);
Булочки;
Мягкие фрукты;
Свежее яблоко, нарезанное дольками.
Имейте в виду, что еду следует пережевывать только жевательными зубами, избегая откусывания твердой пищи передними резцами. К завершению периода адаптации в меню возвращаются практически все привычные для пациента продукты, но некоторые ограничения все же сохраняются на весь период ортодонтического лечения:
Нельзя употреблять твердую пищу. Она может нарушить конструкцию или отколоть ее часть от поверхности зуба, в результате чего вектор воздействия сместится. Во время ношения брекетов категорически запрещаются орехи и семечки, козинаки и грильяж, твердая карамель и сушки, хлебцы и сухари, чипсы, а также сухие и жесткие копчености и снеки.
Запрет на липкую пищу. Частички продуктов, обладающих липкой и вязкой консистенцией, застревают в контактных пунктах и в элементах ортодонтической системы. Этого нельзя допускать, так как липкая пища с высоким содержанием сахара, которая длительное время контактирует с зубами — например, ириски, мягкая карамель или нуга, может спровоцировать развитие кариеса, став питательной средой для размножения бактерий.
Поосторожнее с красящими продуктами. Натуральные или искусственные красители, содержащиеся во многих продуктах, а также танины, входящие в состав черного чая или красного вина, могут легко окрасить поверхность эстетических брекетов (особенно сапфировых или керамических) в неприглядный желтоватый оттенок.
Нельзя употреблять слишком горячую или холодную пищу. Ткани полости рта во время лечения на брекетах более чувствительны к резким температурным перепадам. Воздействие температур может негативно сказаться на состоянии зубной эмали, а также повредить клеевую основу и конструкцию брекетов.
Таким образом, чтобы избежать осложнений во время ортодонтического лечения, нужно придерживаться простых правил:
– исключите из рациона то, что запрещено есть во время ношения брекетов на зубах — замените "запрещенку" на безопасные продукты из списка выше;
– соблюдайте правила гигиены полости рта — пользуйтесь не только зубной щеткой, но и специальным ершиком, монопучком и ирригатором;
– регулярно посещайте стоматолога — это рекомендуется делать каждые полгода.