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"Проделана большая работа": сколько денег дочь Боярского спустила на преображение

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Дочь Михаила Боярского была оценена по достоинству.

Покинув рот Ренаты Литвиновой, стоматолог Давид Григорян переключился на ротовую полость дочери Михаила Боярского. Специалист оценил то количество заботы, времени и финансов, которые Елизавета Боярская потратила на приведение в порядок своего рта.

По мнению доктора, Елизаветой Боярской была проделала большая работа. Вначале дочери Михаила Боярского было проведено ортодонтическое лечение, затем была выполнена частичная реставрация передних зубов. Достигнутый большим трудом результат женщина бережет, а потому регулярно поддерживает хорошим уходом.

Давид Григорян. Фото: личный архив
Давид Григорян. Фото: личный архив
Но, отметил Давид Григорян, что в борьбе за голливудскую улыбку сильно помогло и изначальное состояние рта дочери Михаила Боярского. Генетика сыграла в этом огромную роль, утверждает специалист.

"Идеальная улыбка, прекрасный уход и, как следствие, здоровые зубы", – дочь Боярского заслужила высочайшую оценку.

Иными словами, стоматолог по высшему разряду оценил отношение актрисы к своим зубам. А что, если не выполнение рекомендаций, может порадовать доктора так, как это сделала Елизавета. Остается только догадываться, сколько денег дочь Михаила Боярского спустила на преображение.

25 февраля 2023, 12:18
Елизавета Боярская. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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