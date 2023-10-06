Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

Изделия из кожи продолжают оставаться в тренде, как показала неделя моды. Предпочтение – кожаным брюкам.

Одежда из кожи перестала быть чем-то вычурным или кричащим. И, если раньше ее надевали на себя самые смелые дамы, то сегодня надевают все.

Стало понятно– универсальность кожаной одежды, особенно брюк, неоспорима. Этот материал обладает свойствами, которые так нужны в холодный сезон. Они не пропускают холод, защищают от влаги и грязи. И, что самое главное – прекрасно стилизуют образ.

Осенью кожаные брюки особенно актуальны в зеленом, бежевом, шоколадном цветах. Для более смелых подойдет бордо, а также мелкий принт, как пишет gazetametro.ru

Брюки из кожи прекрасно комбинируются с одеждой мягких и натуральных тканей. Это могут быть свитера, джемперы, кардиганы из трикотажа и шерсти.

Также нужно помнить об акцентах. Если цвет брюк яркий, верх нужно надевать более спокойных и нейтральных оттенков.

Разнообразие силуэтов кожаных брюк также мотивирует обратить на них внимание. Сейчас в ходу широкие прямые, клеш, джоггеры, скинни. Брюки карго, перекачивавшие из прошлого сезона, тоже сейчас актуальны, как поделилась Анастасия Текучева, fashion-эксперт платформы Brandly.

Эксперт также напомнила о важных правилах обращения с такой одеждой. Перед тем, как носить кожаные брюки, их нужно обработать специальным раствором. Кожу не стирают в стиральной машинке. Гладят брюки в режиме "шерсть" через несколько слоев ткани.