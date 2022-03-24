Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину
"Явление Христа народу": Неузнаваемая Заворотнюк вышла на публику после лечения
"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой
"Надоели компромиссы": стало известно об уходе 41-летнего Стаса Пьехи
партнеры
Четверг
24 марта
Лента новостей
08:44
"Компот из дешевых понтов": Экс-мужу Бородиной врезали по больному
08:41
"Тюкнули молоточком": Изувеченная Самбурская раскрыла подробности своего избиения
08:36
Зачем НАТО накачивает Прибалтику оружием: Главное о спецоперации на Украине к 24 марта
08:24
Иностранец ударил, Абдулов скрыл измены, а третий притащил чужих детей: мужья Ирины Алферовой
07:29
Почему россияне отвлекаются от работы: проведено исследование
07:05
Экономист заявил о будущем рубля: Неплохие перспективы
06:38
В столичный ресторан приглашают отведать воспоминаний
04:38
Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы в 2022 году
02:32
"Пустота!": известный блогер размазал зазнавшуюся Бузову
00:47
Ефимов день: что нельзя делать в православный праздник 24 марта
22:07
Резко осунувшийся Цекало изменился до неузнаваемости
21:37
А как же Карпович? Счастливого Прилучного застукали с кудрявой красоткой
21:33
"Откликалось болью": заявивший об уходе Пьеха встал грудью за оплеванную дочь Алсу
20:54
Как в 1941-м: сенатор Климов сравнил украинские группировки с силами фашистской Германии
20:42
Украинская звезда Playboy собралась "начистить морду" беременной Тодоренко
20:21
В Серпухове выловили обманывавшего стариков мошенника
20:14
Измученная возлюбленная пропавшего Виторгана потеряла покой
19:59
Галкина и Меладзе гонят взашей с "Голубых огоньков": С концертами будет плохо
19:49
В Новой Москве поймали больше 40 человек после массовой драки с поножовщиной
19:30
Покинувшая Россию Литвинова показала ласки с любимой
18:48
Кудрявцева заикнулась об одиночестве после информации о проблемах с психикой
18:27
"Проклинаю твоих детей!": беременной Кабаевой желают смерти
18:23
Кроватка-трансформер и балдахин: одинокая пузатая Фриске похвасталась роскошной детской
17:59
"Он улыбается": Пес на свадебной фотосессии взорвал Сеть
17:58
"Только и делала, что пихала медведя": в Конгрессе США заявили о проигрыше Украины
17:40
"Дурдом": Соседов кинул камень в обсуждающих отъезд Пугачевой дотошных россиян
17:31
"Что такое тварь": сорвавшая гастроли Рената Литвинова и в ус не дует
17:12
Иван Дорн запретил россиянам и белорусам слушать свою музыку
17:07
На что идет затейница Ковальчук в постели ради Чумакова
16:53
"Царствие небесное": Сергей Лазарев оставил душераздирающее сообщение о смерти
16:32
"Мира, а штаны?": соблазнительная Карпович оголила свои прелести
16:13
"Физически не мог": Почему Пригожин бросил дочь в самый важный для нее день
16:08
Пожалевший о связи с Бузовой рэпер Потап отправил на помойку награды из России
15:44
"Я снимаюсь в эротике": полуголый Костюшкин торгует собой
15:25
Других вариантов нет: брак с богатым латышом единственный выход для сбежавшей от Путина Хаматовой
15:04
"Работают в час пик": Жители Пушкино стали жертвами банды карманников
15:03
Задержанный за побег внук Ротару вышел на связь
14:59
Бывшая солистка "Мираж" пошла рыться по помойкам
14:46
Политолог Бернардини о тяжелых переговорах с Украиной: Подталкивают ЕС и НАТО к реальной войне
14:40
"Я веду всю жизнь борьбу": Потасканную судьбой Подольскую душит ее отражение
14:28
Большое горе! Звезду Лорак стерли с лица земли
14:19
Стала многодетной и сбросила 20 кило: куда пропала звезда сериала "Сабрина – маленькая ведьма"
14:10
"Это не главное": Песков предложил забыть об "отъехавших звездах" российского шоу-бизнеса
14:00
Обнищал? Сбежавший за бугор Егор Крид заговорил о смене профессии
13:57
Дырка меж двух половинок: Оголившая интимное место Джей Ло подразнила народ
13:43
Дошутились: звезду "Уральских пельменей" турнули пахать на завод
13:41
Появились подробности состояния усыпанной пятнами 72-летней Бабкиной
13:37
"Ситуация в стране и личная ссора всему виной": Власова о состоянии покинувшей родину дочери
13:14
Кромешная тьма: купивший особняк в США Алексей Воробьев рассказал о жизни в подвале
13:13
Баснословная сумма: заграничный особняк влетел Хаматовой в копеечку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лолиту бросил, про дочь забыл, а Галушку с детьми променял на молодую: личная жизнь Цекало
Как не удешевить образ и атмосферу вашей фотографии: Несколько приемов
"Болезненная история": Бледанс из-за запрета соцсетей лишилась большого дохода
Как деды неонацистов массово убивали жителей Незалежной: Главное о спецоперации на Украине к 22 марта
Сбежавшей из страны Хаматовой быстро нашли замену
"Двигаюсь небольшими шагами": Билан вышел на связь после перенесенной операции
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
В столичный ресторан приглашают отведать воспоминаний

В столичный ресторан приглашают отведать воспоминаний

Лингвини по бабушкиному рецепту с мидиями и карри, паккери с кальмаром и креветкой и мортаделла с ризотто в ресторане Lumicino.
прочитано 186 раз

У каждого серьезного шеф-повара за долгие годы работы непременно наберется не одна сотня придуманных им блюд – консервативных и авангардных, традиционных и радикальных. Одни неизбежно оказываются случайными и проходными, другие, напротив, продолжают "жить" годами, иногда вопреки всякой логике, а иные и вовсе становятся своеобразной визитной карточкой, по которой опытные гурманы легко узнают характерный авторский почерк их создателя. Но есть еще одна группа – назовем ее условно "блюда-воспоминания". Те, что рождены силой эмоций, жизненных впечатлений и неизбежной с возрастом ностальгии.

Что будет, если составить меню только из них? Один из возможных ответов на этот вопрос можно получить, заглянув в ресторан Lumicino, открывшийся несколько недель назад на Большой Никитской. Его владелец и шеф-повар – Уиллиам Ламберти, который за минувшие четверть века стал по-настоящему знаковой фигурой на столичном гастрономическом небосклоне.

В основе меню – исключительно личная история, детские воспоминания о семейных обедах, бабушкиных рецептах, аутентичных вкусах и судьбоносных встречах. Одним словом, "жизнь на тарелке", как говорит Уиллиам. Но, разумеется, Ламберти не был бы шефом, если бы не доработал все это разношерстное чувственное наследие до серьезного ресторанного уровня.

Фото: пресс-служба ресторана Lumicino

Например, все овощи для сицилийской капонаты готовятся отдельно, чтобы сохранить оригинальный вкус ингредиентов, а получившееся лечо-конструктор дополнено ломтиками свежей белой рыбы – как дань уважения не самым простым годам ученичества на кухне великого Гуальтьеро Маркези. Лингвини (разумеется, ручной работы – только из яиц и муки, как у бабушки) с мидиями приправлены карри – в честь скандальной встречи с известным гастрокритиком Луиджи Кремона, которая закончилась разгромной рецензией, но затем переросла в серьезное взаимное уважение.

В качестве начинки для открытых канноли – любимый дедушка всегда покупал внуку с рикоттой – использованы страчателла и сладкая креветка. В паккери с кальмаром и креветкой Ламберти добавляет крошку от запеченного с чесноком хлеба – так обычно готовила мама, только вместо паккери она брала каннеллони. А мортаделла с ризотто – уже из области личных предпочтений шефа, некогда обожавшего перекусывать этой дивной свиной колбасой вместе с огромной, приправленной майонезом чиабаттой.

Фото: пресс-служба ресторана Lumicino

К слову, мортаделла вообще едва ли не самый популярный ингредиент в меню. Вместе с бурратой и пармезаном она фигурирует в качестве закуски, с чипсами из артишока и трюфельным соусом выступает в качестве топика для брускетты, со страчателлой – в качестве начинки для пиццы.

Впрочем, гостям совершено необязательно разгадывать, какая именно история стоит за тем или иным блюдом. В Lumicino мы имеем дело с подчеркнуто авторским взглядом на одну из самых богатых и консервативных кухонь Европы. И взгляд этот полон смелости и задора. Поэтому поводов для необычных гастрономических впечатлений тут найдется немало.

Средний счет – 5 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: пресс-служба ресторана Lumicino
Автор: 24 марта 2022, 06:38 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кверху задом: Потную жену Диброва ублажил мужик с большим причиндалом

Пока муж не видит
Шоу-бизнес

Большое горе! Звезду Лорак стерли с лица земли

Певицу посчитали врагом
Шоу-бизнес

"Царствие небесное": Сергей Лазарев оставил душераздирающее сообщение о смерти

Раны в душе артиста не затянулись
Шоу-бизнес

Кроватка-трансформер и балдахин: одинокая пузатая Фриске похвасталась роскошной детской

Вокалистка готовится к появлению малыша

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса
В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек
В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки
В России выявили менее 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Спорт

Родила от тайного мужа, дождалась Усманова из тюрьмы, морила Кабаеву голодом: жизнь Ирины Винер
Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе

Регионы

В Серпухове выловили обманывавшего стариков мошенника
"Работают в час пик": Жители Пушкино стали жертвами банды карманников
"Никакого дефицита": Как обстоят дела с продуктами в Подмосковье
Два вора-гастролера вынесли деньги мордовских пенсионеров
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+