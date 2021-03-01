Куда сходить в Москве: афиша на неделю

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Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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ТЕАТР

"Благоволительницы"

Выпускник ГИТИСа, молодой режиссер и драматург из Беларуси Микита Ильинчик, взялся за один из самых обсуждаемых исторических романов о Второй мировой войне, написанного Джонатаном Литтеллом. Почти 1000 страниц текста, архивные документы, мифология – сложнейшее литературное полотно, исследованию которого посвящены целые книги, очень удачно перенесено на сцену. Главный герой – эсэсовец, офицер вермахта, борющейся со своей внутренней жертвенностью, паническими атаками, тягой к однополой близости и ненавистью к матери. Служба в нацистской армии проведет его через Бабий Яр и оккупированный Кавказ, разрушенный Сталинград, затем Аушвиц и Берлин – в момент его падения. История обычного человека, против желания становящегося воплощением зла, и в конце концов, это зло оправдывающего и с ним сживающегося.

9 марта, Театр "На Малой Бронной".

Фото: Ира Полярная

"Слово о Полку Игореве"

Таинственный документ древнерусской литературы о неистовом походе на поганых половцев молодого и честолюбивого князя Игоря Святославовича в исполнении хора чоповцев, которые несмотря на варикоз, неадекватных посетителей и низкую зарплату, стоят на посту в дождь и в снег. А дома жены ждут как Ярославны – и все им денег мало, и недовольны, что зарплаты низкие, и поля не кошены, и хочется выйти испить шеломами Дону Великого, а получается лишь покурить на свежем воздухе.

Фото: Пресс-служба

10 марта, Театр "На Малой Бронной".

"Последний ацтек"

Ироничная мелодрама в постановке Иосифа Райхельгауза рассказывает о трогательных взаимоотношениях двух одиноких людей. Совершенно случайно русский эмигрант попадает под колеса машины американки. С этого и начинается их история, которая развивается от взаимной неприязни до гораздо более сложных, глубоких и искренних чувств. “Это необычная пьеса Виктора Шендеровича – веселая, но порой очень глубоко раскрывает суть человеческих отношений. Она о том, как от полной неприязни люди могут пройти разные этапы отношений и стать очень близкими друг другу» – говорит исполнительница главной роли Татьяна Веденеева.

4 марта, "Школа современной пьесы".

Фото: Пресс-служба

"Горе от ума"

"А судьи кто?", "Дома новы, а предрассудки стары"… И красавица Софья все так же как будто влюблена в Молчалина, и отец ее, московский барин Фамусов, все еще держит открытый дом, а князья Тугоуховские до сих пор не выдали замуж дочерей. Что нового могут рассказать людям XXI столетия герои пьесы, написанной 200 лет назад, чьи реплики, а главное – убеждения, казалось бы, прекрасно известны нам еще со школьной скамьи? Режиссер Алексей Бородин поставил спектакль по всем известной пьесе, в котором история Чацкого зазвучит очень современно и остро.

5 марта, РАМТ.

КОНЦЕРТ

"Современная почта"

"Современная почта" – музыкально-поэтический проект, который создал театральный администратор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Жанр, в котором работает группа, можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Стихи и песни в поисках кратчайшего расстояния между двумя точками – в поисках любви. В команде играют самые красивые из лучших профессиональных музыкантов Москвы, очаровательные Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Евгения Прохорова (клавиши), Полина Канашенок (ударные).Фронтмен, он же автор – Олег Мисковец (вокал, гитара).

8 марта, клуб "Высоцкий".

Фото: Пресс-служба

Владимир Кузьмин

В Международный женский день легенда рок-н-ролла готовит специальную программу, которая станет подарком для прекрасной половины человечества. Наряду с лучшими хитами артиста, зрителей ждет презентация нового альбома Владимира Кузьмина "Мне одиноко, детка". Эта работа получилась очень интересной и необычной по своему содержанию. По словам Владимира Кузьмина, в альбоме "Мне одиноко, детка" он решил немного отойти от тяжелого хард-рокового звучания, которое преобладало в его прошлых трех пластинках. В концерте прозвучат также композиции с альбома "Дурная репутация", который Владимир Кузьмин выпустил в 2019 года. Но не обойдется и без главных хитов Владимира Кузьмина – "Семь морей", "Позвони мне среди ночи", "Эй, красотка!", "Сибирские морозы" уже давно ставших классикой отечественной рок-музыки.

8 марта, "Известия Hall".

Фото: Пресс-служба

ТАНЦЫ

«Биение. Сердце. Биение»

Команда Tango Banda на языке танца рассказывает захватывающие истории о любви. Их героини –женщины с разными судьбами и характерами: “акула бизнеса”, “святая простота”, “в активном поиске”... Жизнь каждой из героинь меняется, когда на горизонте появляется “мужчина мечты”. Режиссер-постановщик спектакля – известный режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, лауреат премии “ТЭФИ” Феликс Михайлов. В его послужном списке – “Фабрика звезд” и “Ледниковый период”, “Звезды на льду”, “Цирк со звездами”, Новогодние ночи на Первом канале, церемонии открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу.

18 марта, Вегас Сити Холл.

Фото: Пресс-служба

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Автор: 1 марта 2021, 15:54

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