Главные книжные новинки лета

Выходные на даче, отпуск у моря или просто тихий летний вечер трудно представить без хорошей книги. "Дни.ру" совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг "ЛитРес", подготовили подборку самых горячих новинок этого лета, которые обязательны к прочтению.

Совместно с ЛитРес, крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг, "Дни.ру" сделали подборку самых горячих новинок этого лета, которые обязательны к прочтению.

"Заветы", Маргарет Этвуд

Тридцать лет Маргарет Этвуд не раскрывала поклонникам "Рассказов Служанки" что же случилось с Фредовой и Галаадом, но посмотрев одноименный сериал, автор так вдохновилась образом Тетки Лидии, что написала продолжение своего культового романа. Спустя пятнадцать лет с уже известных читателям событий теократическая республика Галаад продолжает жить по жутким и унизительным для части населения правилам, но вот-вот все кардинально изменится. История рассказывается от лица трех тесно связанных между собой героинь: Тетки Лидии, Агнес – юной дочери Служанки – и Дейзи из Торонто. В 2019 году роман был награжден Букеровской премией.

"Парижское эхо", Себастьян Фолкс

Юный марокканец Тарик приезжает в Париж. Он мечтает жить здесь, на родине своей матери, которую почти не помнит, но о которой так хочет узнать. Юноша нуждается в деньгах, и приятель знакомит его с Ханной, профессором истории из США. Женщина собирает информацию о жизни парижанок во время немецкой оккупации, и ей нужен помощник. Преступая к совместной работе, эти двое очень разных по возрасту, социальному положению и менталитету людей даже не предполагают, какие шокирующие факты узнают про сложнейший исторический период и какие открытия сделают в своих собственных судьбах.

"Тот самый парень", Джиллиан Додд

Джей-Джей и Филипп впервые поцеловались в четвертом классе. А потом всегда были рядом. Она знала, что именно Фил понимает ее лучше всех, и ему можно доверить любую тайну. И вдруг появился Дэнни: веселый, смелый, чертовски привлекательный. Джейдин не смогла устоять. Но ведь она была влюблена в Филиппа. Или все-таки в Дэнни? Ах, как бы было здорово, если бы не нужно было выбирать. С этими чувствами всегда так: обязательно у кого-то разбитое сердце, а у кого-то "жили долго и счастливо". Интересно, как сложится история у этой троицы.

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"Сестра четырех", Евгений Водолазкин

Один из самых титулованных авторов современности написал пьесу, действие которой разворачивается в одной из московских больниц во время сегодняшней пандемии. Молодой курьер Фунги, пожилой Писатель и амбициозный Депутат средних лет оказались заперты на карантин. Из персонала клиники остались лишь Доктор на грани нервного срыва и медицинская Сестра неопределенного возраста. Герои делятся историями из жизни, обсуждают происходящее в мире, да гадают, что за стук до них периодически доносится – то ли кто-то достраивает больницу, то ли гробы заколачивает. С юмором, философски и очень жизненно.

"Ночь, когда огни погасли", Карен Уайт

После предательства мужа и болезненного развода Мэрили Талбот Данлап с двумя детьми переезжает в пригород Атланты. Сначала все складывается удачно. Она снимает жилье у интересной пожилой дамы, с которой они быстро находят общий язык. Вскоре женщина заводит друзей среди местных жителей, и начинает втягиваться в неспешную, но вполне насыщенную жизнь городка. Но однажды в местном блоге таинственный автор начинает писать о Мэрили такие подробности, которые девушка предпочла бы скрыть. Героиня решает выяснить, кто и зачем это делает, но все оказывается гораздо сложнее, чем она предполагает.

"Бруклинские глупости", Пол Остер

Натан переехал в Бруклин, когда узнал о своей смертельной болезни. Здесь, в тишине и одиночестве, он хотел прожить последние дни, коротая их за написанием "Книги человеческой глупости". Он подробно и с удовольствием вспоминает нелепые случаи, произошедшие с ним в течение жизни. Уединению приходит конец, когда однажды в букинистической лавке мужчина встречает своего племянника, променявшего успешную карьеру на бесперспективную, но приносящую ему удовольствие работу. Общаясь с юношей, Натан начинает по-новому видеть окружающий мир, а жизнь его наполняется новыми людьми, событиями и смыслами.

"Брак по-американски", Тайари Джонс

Рой – успешный управленец, Селестия – перспективная художница. Они молоды, влюблены и, кажется, что их счастье будет вечным. Неожиданно полиция обвиняет его в серьезном преступлении. Герой пытается доказать свою невиновность, но из-за отсутствия алиби, адвокат не может ничего сделать, и мужчину приговаривают к двенадцати годам тюрьмы. Селестия какое-то время переписывается с супругом, а затем подает на развод. Через пять лет приговор отменяют, и Рой возвращается домой в надежде восстановить отношения, но узнает, что у его бывшей жены новая семья.

"Нормальные люди", Салли Руни

Марианна и Коннелл – одноклассники, но, пожалуй, сложно найти более непохожих людей. Она – нелюбимая дочка богатых родителей, изгой в школе. Он – красавчик, обожаемый мамой и сверстниками. Они сами не замечают, как становятся парой и начинают тщательно скрывать это, а потом неожиданно расстаются. После окончания школы ребята переезжают в Дублин: взрослая жизнь, новые друзья, куча возможностей, но их случайная встреча все меняет. Чувства накрывают новой волной, хотя теперь Коннелл и Марианна поменялись ролями: она звезда тусовки, он ее верный паж. Долго ли они пробудут вместе? Откровенная и чувственная история о первой любви.

"Институт", Стивен Кинг

Однажды двенадцатилетний Люк Эллис очнулся в странном месте, называемом Институт. Он с ужасом узнал, что его родители мертвы, а сам он похищен из-за своих экстраординарных способностей. Мальчика окружает множество таких же одаренных детей, над которыми проводятся жуткие эксперименты. Бежать нельзя, за хорошее поведение можно получить жетоны для игровых автоматов, а нарушители дисциплины бесследно исчезают. Люк Эллис напуган происходящим, но перспектива остаться здесь навсегда страшит его еще больше. Мальчик уверен, что даже у самой продуманной системы безопасности есть слабое место, и он обязательно его найдет.

"Водка как нечто большее", Евгений Гришковец

Водка считается чуть ли национальным русским напитком. Будто лишь мы на всей Земле умеем ее правильно пить. Драматург и режиссер Евгений Гришковец в свойственной ему легкой, остроумной манере размышляет о значении водки в русской культуре, находит взаимосвязи крепких напитков, традиционных для разных стран и менталитета людей в этих странах живущих, и пытается объяснить, почему русские водку уважают, а иностранцы никогда не поймут. Весело, познавательно, с философским оттенком.