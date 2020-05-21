Рецепт фишкейка из трех сортов рыбы

Ингредиенты:
Треска – 40 граммов
Лосось горячего копчения – 40 граммов
Палтус – 20 граммов
Молоко – 100 мл
Хлеб – 30 граммов
Майонез – 10 граммов
Картофель отварной – 100 граммов
Лук репчатый – 40 граммов
Масло сливочное – 20 граммов
Петрушка – 7 граммов
Укроп – 7 граммов
Зеленый лук – 7 граммов
Горчица дижонская – 10 граммов
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
Шаг 1
Замочить хлеб в молоке и оставить на несколько минут.
Шаг 2
Рыбу залить молоком, довести до кипения и пашировать 5 минут, молоко слить.
Шаг 3
В рыбу добавить хлеб, замоченный в молоке, майонез, соль, белый перец.
Шаг 4
Картофель размять вилкой, соединить с готовым рыбным фаршем, сделать кейки размером с шайбу, запанировать в муке, яйце и панировочных сухарях.
Шаг 5
Пожарить кейки на большом количестве масла и подать горячими к столу.
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