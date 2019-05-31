Главные события Москвы с 31 мая по 6 июня 2019 года
31 мая, пятница
На ВДНХ всех ценителей балета ждет фестиваль "Мировые балетные каникулы", который пройдет с 31 мая по 2 июня. Состоятся концерты с участием почти тысячи танцовщиков из России, США, Австралии, Кореи, Японии, Испании, Италии, Германии и Австрии. Свое мастерство покажут артисты Большого Театра России, Михайловского и Новосибирского театров оперы и балета, Los Angeles Ballet, The Tokyo Ballet, Vienna State Opera, Bavarian State Opera Ballet, Berlin State Ballet, Stuttgart Ballet, ансамбля "Берёзка", школы-студии ансамбля И. Моисеева, воспитанники детских хореографических коллективов, артисты Московской федерации спортивных танцев на колясках. Публику ждут такие шедевры, как "Спящая красавица", "Лебединое озеро", а также гала-концерты и шоу. Подробное расписание вы можете посмотреть здесь.
В Лужниках даст концерт всемирно известная группа Bon Jovi. Такие хиты как It’s My Life, Bed Of Roses и Always покорили чарты разных стран, концерты коллектива проходили на крупнейших площадках, а в 2018 году музыкантов включили в Зал Славы Рок-н-Ролла. Фанаты во всех городах могут рассчитывать услышать все главные суперхиты, благодаря которым Bon Jovi продали во всем мире более 130 миллионов пластинок.
В Крокус Сити Холле до 9 июня будут показывать магическое шоу "Дозор", созданного по мотивам фантастических бестселлеров писателя Сергея Лукьяненко. Специально для этой постановки автор написал абсолютно новую историю, а за магию взялись отвечать лучшие иллюзионисты и фокусники Европы. Для шоу были придуманы новые трюки, созданы элементы потрясающих иллюзионов, заказаны технологичные яркие декорации. Герои, которых зрители запомнили по экранизации романов, вновь соберутся вместе: Владимир Меньшов исполнит роль Гесера, Виктор Вержбицкий сыграет Завулона, а голосом рассказчика станет Константин Хабенский.
В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Вселенная Бах" при участии известного японско-голландского органного дуэта Хироко Иноуэ и Жан-Пьера Стайверса. Перед зрителями предстанет необъятность вселенной Иоганна Себастьяна Баха, проиллюстрированная картинами космических глубин, увиденных с околоземной орбиты телескопом Hubble. Произойдет гармоничное соединение внешнего и внутреннего космоса.
Пушкинский музей отмечает свой день рождения, поэтому в честь праздника 31 мая будет работать бесплатно. В музее пообещали гостям "холодный прием" – но не все так плохо, на самом деле всех будут угощать мороженым. В Пушкинский музей и в обычный день очередь, как правило, немаленькая, а тут ожидается и вовсе тотальный аншлаг. Но что не сделаешь ради приобщения к высокому.
На Трехгорной мануфактуре в рамках фестиваля Sound Up состоится концерт композитора и музыканта-экспериментатора Марио Батковича. Швейцарский исполнитель откроет слушателям с совершенно новой и неожиданной стороны традиционный инструмент аккордеон. Маэстро докажет, что в умелых руках возможности этого инструмента практически безграничны. Выступая соло, более того, декларативно не используя никаких электронных приспособлений, он введет слушателей в транс своими причудливыми инструментальными композициями, в которых слышится эхо множества разных музыкальных стилей: от академического минимализма до панк-рока. Также слушателей ждет resequence-проект санкт-петербургского композитора и саунд-артиста Димы Аникина, захватывающе сочетающий синтетическую электронику и живой звук.
В клубе Mutabor выступит британский вокалист и композитор Джейми МакДермотт с проектом The Irrepressibles. МакДермотт ведет себя на сцене непосредственно, как ребенок. Выступление состоится в формате камерного оркестра с программой лучших и новых песен, которые войдут в новый альбом, который готовится к выходу.
В Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка "Спасший одного, спасает весь мир. Праведники народов мира и их истории", которая посвящена людям, рисковавшим своей жизнью ради спасения евреев в годы нацистской оккупации Европы. Это истории дипломатов, нарушавших прямые приказы своих начальников и незаконно выдававших спасительные документы; бедных крестьян, прятавших своих еврейских соседей в подвалах и колодцах; предпринимателей и промышленников, нанимавших евреев на работу; одиноких женщин, взявших на воспитание еврейских детей уже погибших родителей. Будут экспонироваться документы, фотографии и видеосвидетельства.
В Театральном зале Московского международного Дома музыки пианистка и композитор Юлия Монастыренко представит свою новую авторскую программу "140 PIANO" в сопровождении оркестра Moscow City под руководством Владимира Яцкевича. Концерт будет полностью состоять из собственных сочинений Юлии, и приурочен он к выходу дебютного альбома с одноименным названием.
В Детском музыкальном театре им. Н.Сац покажут одну из прекраснейших опер барокко "Альцина" Георга Фридриха Генделя. Невероятная музыка и поэтичный сюжет вдохновили режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Алевтину Иоффе поставить этот шедевр как специальный спектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. По сюжету, посреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. При этом покинутая невеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски. Череда любовных наваждений, ревность, обиды, клятвы и прощения – причудливые повороты сюжета разворачиваются на сцене, звучат восхитительной, идеальной музыкой.
1 июня, суббота
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в эти выходные пройдут Дни Италии, приуроченные ко Дню Республики в этой стране. Гостей ждут выступления звезд итальянской эстрады, танцы, знаменитые блюда итальянской кухни и многое другое. За музыкальную программу будут рок-певец Давид Де Григорио (DDG), исполнитель и композитор Мэтью Ли, Матия Базар и Аль Бано. Ценители искусства смогут посетить сразу две увлекательных выставки – старинных велосипедов и ретро-фотографий. На маркете Made in Italy можно будет приобрести настоящие итальянские продукты, сувениры, ювелирные изделия и косметику. Больше информации вы можете найти здесь.
Также 1 июня в столице пройдет ряд мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей. Музей человека "Живые системы", где рассказывается про гены и мозг человека, пройдут бесплатные программы: "Обзорная экскурсия", "Блиц-экскурсия по Флорафариуму", квест "Виноваты гены?" и "Генетический биопаспорт". Юные гости смогут узнать, почему дети похожи на родителей, где зашифрована генетическая информация и что такое наследственность. На ВДНХ в павильоне №75 будет работать выставка "Мультимир". Гостей ждут показы мультфильмов, выступления детских коллективов, интерактивные представления, конкурсы и розыгрыши. Также пройдет масштабный мультиквест для всей семьи и будет представлено большое научное шоу.
Институт русского реалистического искусства к Международному Дню защиты детей подготовил поэтические посиделки с Германом Лукомниковым, который долгие годы подписывал свои стихотворения псевдонимом Бонифаций и руководил журналом для юных читателей "Веселые картинки". Также для юных посетителей будет организован литературный квест с подарками для участников. 1 июня для всех гостей с детьми вход в музей свободный. А в парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль-пикник Metro Family. Там будет оборудовано пятьдесят специальных площадок для обучающих, интерактивных и развлекательных мероприятий. Как рассказывают организаторы, дети смогут построить модель моста Леонардо да Винчи без единого гвоздя и пройтись по нему; рисовать на воде в технике эбру, раскрашивать лабиринт из картона; поиграть в гольф; познакомиться с собакой-поводырем и узнать о роли "друга человека" в освоении Арктики и космоса; понять, как искать пятна на Солнце, как читать и писать шрифтом Брайля или как управлять марсоходом; шифровать и дешифровать текст и многое другое. Вход на фестиваль свободный.
В саду "Эрмитаж" пройдет Большой Фестиваль школ искусств. Ожидается насыщенная многочасовая музыкальная программа, саунд-арт и граффити, театрализованные перформансы, выставки, инсталляции и творческие мастер-классы. Хедлайнер – Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского, солист – Борис Березовский. Также на фестивале можно будет пройти прослушивание на обучение в московских школах искусств. Вход на фестиваль свободный.
В ВТБ Арена Динамо публику ждут "Прогулки с динозаврами". Это яркое австралийское шоу предлагаетувидеть огромных существ, населявших нашу планету миллионы лет назад. Восемнадцать динозавров-роботов, некоторые из которых будут достигать высоты четырехэтажного дома, двигаются, рычат и дерутся между собой совершенно реалистично. Эти ожившие животные будут показывать, как разные виды взаимодействовали между собой и как вымирали.
Малый театр станет летним "репетитором по литературе". Подготовлен цикл спектаклей по мотивам произведений А. С. Пушкина, А. П. Чехова, А. Н. Островского и Л. Н. Толстого, которые являются частью школьной программы. Зрители в июне смогут посмотреть "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях", "Сказку о царе Салтане" и "Золушку".
В концертном зале "Зарядье" покажут симфо-сказку "Алиса в стране чудес" с Валерием Гаркалиным. Английскую сказку Льюиса Кэрролла прочтет актер театра и кино Валерий Гаркалин, виртуозно меняющий образы и маски. Слушателей ждет во многом неожиданный "саундтрек" (музыка Мусоргского, Чайковского, Равеля, Дебюсси, Бизе, Сен-Санса, Дюка, Гершвина) в исполнении Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. Это будет настоящая музыкальная Страна чудес, в которой оживут Белый Кролик, Безумный Шляпник, Чеширский Кот, Червонная Королева и другие герои сказки.
В главном здании Посольства Индии состоится "Индийский летний базар". На этом празднике гостей ждет яркая индийская одежда, блюда этнической кухни, национальные украшения и уникальные изделия ручной работы, привезенные прямо из Индии. Также впервые в Москве выступит Индийский военный оркестр. Но это еще не все. Также в программе будет нанесение традиционного для индийской культуры рисунка "мехенди" - древнеиндийского боди-арта, посещение тайных комнат хиромантов, песни, танцы, слайдшоу из кинофильмов, выступления более сотни индийских танцоров со всей России, кулинарные мастер-классы, занятия по йоге и индийским танцам, дегустация нескольких видов индийского чая от Чайного Совета Индии, викторины, конкурсы и многое другое.
2 июня, воскресенье
В Adrenaline Stadium выступит известная рок-группа Papa Roach. Музыканты презентуют свой 10-й альбом "Who Do You Trust?", а также исполнят свои лучшие хиты последних 25 лет. Вокалист и лидер Papa Roach Джейкоби Шеддикс, рассказывает: "В альбоме "Who Do You Trust?" и ностальгия, и будущее Papa Roach. Тексты расскажут историю общей борьбы и поиска мира через человеческие чувства и переживания. То, что мы все проживаем в определенный момент жизни. Это объединяет нас. Напоминает странное сопоставление юности и зрелости".
3 июня, понедельник
В Концертном зале имени П. И. Чайковского на сцену выйдет Марк-Андре Амлен (фортепьяно). Будут исполнены произведения Баха, Фейнберга, Вайсенберга, Шопена и других композиторов. Марк-Андре Амлен родился в Монреале в 1961 году. Он обучался в Школе Венсана д’Энди у Ивонн Юбер и в Темпльском университете в Филадельфии у Харви Ведина и Рассела Шермана. Победа на Международном конкурсе американской музыки в Карнеги-холле в 1985 году стала отправной точкой блистательной карьеры пианиста. С тех пор он выступает в крупнейших концертных залах мира, а также на престижных фестивалях в Европе и США.
4 июня, вторник
В Государственном Кремлевском Дворце пройдет грандиозный гала-концерт самых ярких мировых звезд классической сцены, вместе выступят Анна Нетребко, Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько. Знаковый вечер пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова и Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича. Зрителей ждут невероятные декорации и незабываемое музыкальное шоу.
5 июня, среда
В концертном зале "Зарядье" покажут оперу Ж. Бизе "Кармен" в концертном исполнении. Вечер подготовил Фонд Елены Образцовой в рамках юбилейной программы к 80-летию певицы. "Кармен" была одной из самых любимых опер Елены Образцовой. Этот образ настолько ее захватывал, что на сцене она полностью была подчинена духу импровизации. На фестивале в Барселоне, посвященном 100-летию создания оперы, Елена Образцова была признана "лучшей Кармен мира" – "самым тонким и верным выразителем художественной концепции Бизе".
6 июня, четверг
В Центре фотографии имени братьев Люмьер вниманию публики будет представлена ретроспектива известного американского фотографа Шейлы Мецнер, чьи работы в России будут представлены впервые. В послужном списке Шейлы есть портреты знаменитостей, среди которых Ума Турман, Дэвид Линч, Мила Йовович, Тильда Суинтон и Ким Бейсингер, фотографии для модных глянцевых журналов вроде Vogue, Tatler и Vanity Fair, а также натюрморты и пейзажи. "Фотография по сути своей – это своего рода магия…Изображение, пойманное в мои сети, мою темную коробку, живо. Оно вечно, оно бессмертно", – говорит Мецнер.
В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Шедевры русских композиторов: П.И.Чайковский. С.Рахманинов". На сцену выйдет Тульский Филармонический Симфонический Оркестр, дирижер – Владислав Лаврик. В программе: П.И. Чайковский, сюита из балета "Лебединое озеро", увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", С. Рахманинов, каприччио на цыганские темы и симфоническая поэма "Утес".
В кафе Scenario выступит оркестр балканской музыки "Бубамара Брасс Бэнд" (Россия-Сербия). Зрителей ждет авторская и традиционная балканская музыка: Брегович, Кустурица, сербские, румынские, цыганские, клезмер, болгарские мелодии. Также прозвучат авторские композиции Александра Каштанова.
В Московском международном Доме музыки выступит блюзовый вундеркинд Джонни Лэнг. Когда ему было всего шестнадцать лет, журналисты с восторгом писали, что он виртуозный гитарист и обладает голосом опытного блюзмена с многолетним пристрастием к табаку и алкоголю. Сейчас же творческой карьере Джонни уже более 20 лет, на его счету – 8 студийных альбомов, один из которых (Turn Around) получил Grammy.
В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Маленькие трагедии 2k30". Это постапокалиптическая антиутопия, созданная по мотивам произведений Александра Пушкина. По сюжету мир погряз в кризисе, где каждый должен сделать выбор, с какими приоритетами идти дальше: подлостью или благородством, силой или талантом? Cлучится ли новый Вавилон, или люди сумеют сохранить культурный код человечества?
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