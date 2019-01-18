Главные события Москвы с 18 по 24 января 2019 года

Кино, театр, музыкальные концерты – куча всего интересного. Дни.Ру расскажут о самых значимых культурных мероприятиях ближайшего времени. Не пропустите самое важное!

18 января, пятница

В театре "Золотое кольцо" выступит ДиДюЛя с программой "Музыка мира". Это музыкальное путешествие по странам и континентам. В большом двухчасовом концерте переплелись такие стили как нью-эйдж, фолк-рок, этно-симфоник и акустические баллады. Симфонические оркестровки созданы Ли Оттой, сотрудничевашей с Enigma, Gregorian, Bollywood. Свет, звук, подача – создатели шоу обещают, что все будет на мировом уровне.

19 января, суббота

В "Ашане" в торговом центре "Тройка" на Красносельской White Cube Blockchain Gallery устроит необычную акцию. Прямо в супермаркете тайком пройдет выставка современного искусства под названием "Общество потребления". "Каждый из художников до начала выставки разместит в торговом зале свой объект, мимикрирующий под товары массового потребления (как, например, иллюстрирующая парадоксы московского потребления работа “Мимикрия” Юлии Халметовой и Артема Галдилина – мешок картошки в пакете из ЦУМа). Каждый зритель, покупатель, сможет найти этот товар и, возможно, купить", – рассказывают организаторы выставки. Художников призывают к соблюдению нескольких простых правил: на работе должен быть штрихкод, работу надо принести и установить самостоятельно, а также быть готовым ее лишиться.

На Гастроферме Редакция № 1 издательства "Эксмо" проведет традиционную распродажу книг. Можно будет купить книжные новинки по очень выгодной цене – 700 рублей за 1 килограмм, что обойдется существенно дешевле, чем покупать в магазинах. Проект получил название "Счастья много не бывает. Узнай вес любимых книг". На распродаже будут представлены книги всех жанров: "Интеллектуальный бестселлер", "Зарубежная классика", "Русская классика", "100 главных книг" и так далее.

20 января, воскресенье

В концертном зале "Зарядье" музыкальный руководитель и дирижер Теодор Курентзис представит "Тристию" Филиппа Эрсана. Это хоровая опера на стихи французских и российских заключенных, которая исполняется на французском и русском языках. Хормейстер – Виталий Полонский. Выступают солисты хора и оркестра musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

В Театре им. Н.Сац покажут мюзикл "Волшебник Изумрудного города". Юным зрителям расскажут о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей – собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва ни сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все будет хорошо.

21 января, понедельник

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Умер-шмумер, лишь бы был здоров". Постановка построена на текстах 250 еврейских анекдотов, высказываний, афоризмов и парадоксов. События происходят в типичном дворике – может быть, одесском, а может быть каком-то другом, куда долетают брызги моря, и где люди живут по законам не всегда дружной семьи. В действе заключена самоирония и высмеивание слабостей не только еврейского народа, но и всего человечества.

22 января, вторник

Центральный Дом Актера покажет драматические этюды о Есенине "Листки из сожженной тетради". Это спектакль о поэте-легенде, о реальном и противоречивом историческом лице. Если такая постановка вызовет у зрителей желание снять с полки томик его стихов и перечесть забытое или в свое время пропущенное, вообще пересмотреть свое к нему отношение, то значит действо действительно удалось.

23 января, среда

В Театре МДМ пройдет 100-й показ популярной бродвейской постановки "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Впервые в истории российского театра драматический спектакль на протяжении четырех месяцев почти без перерывов идет в ежедневном режиме (8 раз в неделю). Это новый для нашей страны жанр театральной клоунады. В основе постановки — захватывающий импровизационный театр, основанный на отточенных приемах классиков комедии – Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских комиков "Монти Пайтон". По сюжету, актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле идет не так, как задумывалось изначально.

24 января, четверг

В Московском Международном Доме Музыки отметит 20-летие группа "Marimba Plus". Вся музыка коллектива написана его лидером, композитором Львом Слепнером. За два десятилетия был проделать большой творческий путь – от музыкантов, игравших авторскую, симфоническую музыку на акустических инструментах, через смелые эксперименты до современного мощного звучания, в котором правят балом звуки и ритмы сегодняшнего дня. Концерт будет уникален еще и составом приглашенных гостей, в их числе такие звезды, как Игорь Бутман, Аркадий Шилклопер, Петр Налич и другие.

Также в Московском Международном Доме Музыки состоится концерт "Татьянин день". Арт-проект "ТенорА XXI века" и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" в честь замечательного праздника поведает публике незабываемые музыкальные истории любви, которые заставят поверить в удивительную силу этого прекрасного чувства. Будут исполнены самые красивые песни о любви и верности, нежности, красоте и преданности – хиты "Лебединая верность", "Аленушка" Евгения Мартынова; "Татьяна" Марка Марьяновского; "Любимые глаза" Андрея Бабаева; "Королева красоты", "Свадьба" Арно Бабаджаняна; "Эти глаза напротив" Давида Тухманова и многие другие.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Гамлет". Мир в спектакле разделен на черных и белых, хищников и жертв. Герой стоит перед выбором: оставить все, как есть, или наказать виновных. Мучительные размышления, желание отомстить, попытка с холодным расчетом воплотить задуманное плодят все новые жертвы… Но возмездие настигает и принца. Какова мера ответственности за принятое решение и чем расплачивается человек, поставивший себя вровень с высшими силами? Этот спектакль – альтернативный взгляд на знаменитую историю с попыткой ответить на эти вопросы.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит Валерий Сюткин и Rock&Roll Band. Прославившись участием в известных коллективах, особенно группе "Браво", а также шлягером "7000 над землей" со своей дебютной пластинки "То, что надо", Сюткин был замечен в полудюжине успешных телевизионных проектов, отметился в культурных программах нескольких Олимпиад, исправно выпускает новые альбомы и мастерски осваивает золотой фонд советской эстрады. Для поклонников его творчества живой концерт – всегда праздник.

В Государственном Кремлевском Дворце в рамках Фестиваля японской культуры впервые в России будет показана хореографическая драма-экшн "Самурай Нобунага", основанная на реальных событиях. "Самурай Нобунага" рассказывает о периоде "Сэнгоку дзидай" – эпохе воюющих провинций (конец XVI века). В балетном шоу показаны конкретные исторические личности – военные правители Японии непростого периода объединения страны. В хореографическом повествовании сочетаются классическое русское, западное и традиционные восточные танцевальные искусства и музыка, а также потрясающее техническое оформление сцены, созданное японскими мастерами.

В кино выходит триллер "Море соблазна" с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Протагонист живет близ Карибских островов жизнью, наполненной риском и приключениями. Его давняя любовь, которая некогда ушла и вышла замуж за миллиардера, вдруг объявляется и просит защиты. С этого и закручивается остросюжетная история…