Как получить белоснежную улыбку

В последнее время очень много людей обращаются в стоматологические клиники с проблемой пожелтевших зубов. Эта проблема возникает не только из-за курения или употребления продуктов питания, которые содержат в себе как природные, так и искусственные красители, но и в процессе естественного старения эмали зуба. Каждому из обратившихся к стоматологу человеку очень хочется иметь красивую белоснежную улыбку.

Современные стоматологические клиники с легкостью решают данную проблему. Каким образом проводится процедура отбеливания Dni.Ru рассказала врач стоматолог-ортопед международного медицинского центра "ОН КЛИНИК" Наталья Анисимова.

Вредит ли отбеливание зубам?

Раньше действительно считалось, что отбеливание является вредным для зубов, потому что системы отбеливания были несовершенны. На сегодняшний момент они являются абсолютно безопасными для пациента. Более того, многие производители насыщают отбеливающие гели препаратами кальция, которые работают еще на укрепление эмали. Самые современные системы отбеливания – ZOOM 4 и ZOOM 5.

Процедура отбеливания производится в определенной последовательности: на зубы наносят гель, далее проводят отсвечивание, то есть его активацию светом. Компоненты геля разлагаются на активный кислород, который, проникая глубоко в ткани эмали, эффективно ее отбеливает.

Отбеливание, которое проводится с выделением активного кислорода (а он составляет 80% воздуха которым мы дышим), является абсолютно безвредным для зубов. Такая процедура не разрушает зубную эмаль, а только улучшает ее цвет.

Отбеливание зубного ряда было разработано именно с целью улучшения эстетических качеств фронтальной группы зубов. Процедура предназначена не только для молодых людей, но и для людей пожилого возраста, у которых с возрастом происходит склерозирование тканей дентина и дентин становится плотным, в следствии чего светоотражение эмали совершенно другое. Плотные ткани иначе отражают свет, и зубы воспринимаются глазом как желтые. У молодых людей ткани более воздушные, светоотражение совершенно иное, поэтому и зубы смотрятся светлее.

Отбеливание или гигиена – что выбрать?

Многие пациенты путают отбеливание и процедуру осветления Air-Flow, которая является частью гигиенического комплекса. Перед отбеливанием световым лучом рекомендовано проводить профессиональную гигиену, которая включает в себя целый комплекс: снятие зубных отложений ультразвуком, проведение очистки осветления эмали и снятие пигментного налета (процедура Air-Flow), полировку зубов специальными пастами, обработку кармашков, покрытие зубов фторлаком. Этот комплекс из пяти процедур всегда проводится до момента отбеливания.

Как часто можно отбеливать зубы

Производители системы ZOOM уточняют, что к первичному цвету зубы не вернутся никогда. При проведении отбеливания врач всегда фиксирует фотопротоколом цвет зубов по шкале Vita, от есть определяет оттенок зубной эмали. После процедуры изменение цвета происходит в пределах 10-12 оттенков. Часто проводить процедуру отбеливания не нужно, зубы достаточно хорошо и долго сохраняют полученный светлый цвет. Обычно отбеливание проводят раз в год. А вот профессиональную гигиену нужно проводить раз в четыре или шесть месяцев.

На сегодняшний момент на рынке представлено множество клиник, занимающихся отбеливанием зубов. И у пациента может возникнуть вопрос, как правильно выбрать клинику и доктора, на что обратить внимание при выборе системы отбеливания зубов. Доверять стоит клиникам с долгой историей, которые имеют сетевое распространение и солидный профессиональный стаж практикующих врачей. Также важно наличие сертификата на проведение процедуры у стоматолога, к которому обратился пациент.



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