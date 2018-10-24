Доза кайфа: любители бега живут в эйфории

Говорят, без "кайфа" нет "лайфа". Хочешь получить дозу радости, эмоционального подъема и счастья – бегай! Например, спортсмены-любители весь каскад позитивных эмоций переживают на забегах и марафонах. Возможно, это одна из причин, почему подобный вида спорта стал так популярен.

У людей на пробежках появляется уверенность в собственных силах, повышается настроение и тонус. О феномене эйфории во время бега Dni.Ru поговорили с психологом и бегуном-любителем Полиной Максимовой.

Специалист отмечает, что история эйфории бегуна уходит корнями к нашим древним предкам. Бег помогал человеку выжить – ему приходилось много двигаться, чтобы спасаться и добывать пищу. С тех пор мы не сильно изменились, хотя наш образ жизни стал кардинально другим. После пробежки проблемы больше не кажутся неразрешимыми, мрачные мысли уступают место благодушию. Проходит усталость, поднимается настроение, возникает вера в себя и проясняется сознание. Все это происходит благодаря эндорфинам – "гормонам счастья". Их усиленно выделяет наш организм во время физической нагрузки. Эндорфины сходны по своему действию с морфиноподобными веществами, которые вырабатываются в клетках головного мозга в ответ на стресс и обладают способностью ослаблять боль и влиять на эмоциональное состояние.

Физическая нагрузка воспринимается организмом как стресс, говорит специалист. Эндорфины, дофамины, серотонин, норэпинефрин – эта компания химических соединений, которая вырабатывается во время тренировки, позволяет нам быть более стрессоустойчивыми, избавляет от болевого синдрома, придает бодрости и радости. С другой стороны, они побуждают нас действовать. Эволюция плевать хотела на все условности, ей нужно было, чтобы мы питались и выживали, таким образом, сохраняя и продолжая человеческий род. Система веществ-трансмиттеров, которая помогает нам справляться с болью и стрессом, изначальна была задумана природой для адаптации в трудных условиях. Циклические виды спорта (плавание, бег, велосипед, лыжи) отдаленно напоминают такую среду.

Пожалуй, можно сказать, что благодаря беговому буму и обнаружили эндорфины. По крайней мере, его начало в 70-х годах совпало с открытием биологических веществ. Бегуны делились собственными переживаниями во время и после марафонов, ученые обратили на это внимание и провели ряд исследований. Они смогли доказать, что бег можно не только противопоставить стрессу, но и использовать в качестве терапии депрессии. Американские ученые доказали, что тридцатиминутная циклическая тренировка способна заменить дневную дозу антидепрессантов.





Научные исследования феномена "эйфории бегуна" продолжаются до сих пор по всему миру. В одном ученые сходятся единодушно – бег, как и другие физические нагрузки, является самым безопасным и относительно дешевым способом победить депрессию и хандру, повысив уровень биологически активных веществ в организме. Регулярные тренировки делают нас устойчивыми к подобным неприятным эмоциональным дисбалансам. Соответственно, чем ниже наша физическая активность, тем больше мы подвержены стрессам и депрессивным состояниям.

Однако важно не путать понятия "профессиональный спорт" и "любительский забег", так как у них совершенно разные стратегии, степень нагрузок, а значит и уровень стресса для организма. Работа на результат и работа над собой – разные понятия. Соблюдение принципа золотой середины поможет избежать неприятных последствий для здоровья.