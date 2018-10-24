Почему разводятся женщины

Многие обращают внимание на то, что семьи стали недостаточно прочными. Статистика говорит, что из трех брачных союзов в итоге распадаются два. При этом некоторые считают, что виноваты в этом женщины, которые забывают о главном – нежности, мягкости, уступчивости, сострадании. Но так ли все просто?



Действительно ли виновата уступчивость, а не что-то другое? Давайте подумаем вместе.



Про обязанности женщины в семье написано достаточно много. Известно, что она должна: поддерживать семейный очаг (готовить, стирать, убирать), зарабатывать на хлеб насущный (о такой обязанности мало кто говорит, но по факту она имеется, очень мало женщин могут позволить себе быть домохозяйками), заниматься воспитанием детей (и это та еще нагрузка), ну и, конечно, вдохновлять мужа. Чтобы если у него что-то не получилось, можно было сказать, что это она "запилила". Да, еще законно требовать с жены поддержания формы при помощи фитнеса, диет и здорового образа жизни.

А вот какие обязанности в семейной жизни есть у мужчин?

Мы уже знаем, что это материальное обеспечение семьи, но по факту нет, очень редко. Работают оба, разница в зарплатах не так велика. Ну, вот еще про мусорное ведро есть народный фольклор, мол, его нужно выносить мужику. Есть даже анекдоты про мусорное ведро. Еще все говорят про прибивание каких-то полок, они, наверное, олицетворяют мелкую мужскую работу в доме. Но и то, следит за наличием/отсутствием полок не муж, а жена. Муж просто выполняет указание жены, самому догадаться, что в доме что-то пошло не так – это, по нынешним временам, редкий случай.

Вдохновлять мужик, понятное дело, тоже никого и ни на что не обязан. Не говоря уже о поддержании формы – об этом даже никто и не задумывается. Так мы плавно и подошли к главному – основная нагрузка в средней российской семье ложится именно на женщину. С нее есть спрос за все. А с мужчины – почти нет, если исключить материальные аспекты. Но на счет материального, тут что спрашивай, что не спрашивай, мужчина выше головы не прыгнет. И на голом энтузиазме миллионов не заработает.

Вот и получается, что у женщины обязанности есть, и спросить с нее можно. А обязанности мужчины минимальны. Прийти с работы, потрясая мамонтом, и требовать, чтобы вокруг тебя все выплясывали? Так жена только что принесла такого же мамонта из офиса. Вынести мусорное ведро?

Выходит, что рядом с инфантильным супругом жизнь женщины становится не лучше, а хуже. Вот и вся причина разводов, к гадалке не ходи. А вы все: женщины, женщины…