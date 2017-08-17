Страшные последствия интимной эпиляции

Дерматлоги предупреждают: популярная процедура сбривания волос на лобке может обернуться серьезными негативными последствиями для здоровья. Медики настоятельно советуют женщинам выбрать для депиляции другие, более щадящие методы.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследования с целью выяснить, какие травмы чаще всего люди получают при бритье лобка. Результаты работы были опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Всего в исследовании приняли участие 7570 человек. Большинство респондентов (76%) признались, что тем или иным способом удаляют волосы на лобке и в паху. При чем, из них почти все (94%) делают это самостоятельно, не обращаясь к специалистам салонов красоты.

Более четверти любителей избавиться от ненавистной растительности в зоне бикини так или иначе страдал от неприятных последствий. Чаще всего люди страдают от порезов (61%).

На втором месте по частоте травм – ожоги, полученные при удалении волос горячим воском (23%). В 12% случаях после депиляции люди страдали от появившейся на лобке сыпи.

Также, каждый десятый опрошенный подчеркнул, что после удаления волос у него развилось инфекционное воспаление. 1,5% респондентов заявили, что из-за травм, полученных во время депиляции, были вынуждены обращаться за помощью медиков.

В половине из таких случаев врачам пришлось использовать хирургические методы, чтобы устранить проблему. Как правило, любителям гладкой кожи лобка вскрывают абсцесс или накладывают швы.

Чаще всего мужчины травмируют во время депиляции мошонку (67%), а 35% – непосредственно свое достоинство. Большинство женщин чаще всего страдают от травм лобка (51%) и паха (45%).

При этом, дерматологи пришли к выводу, что самым опасным видом депиляции является бритье волос станком. "Бритвы оказались связаны с наибольшим количеством повреждений, но, возможно, это потому, что они чаще используются. Электробритвы менее травматичны, но и менее популярны, потому что не так хорошо бреют", – отметил уролог Бенджамин Бейер, один из авторов исследования.

Также медики установили, что опыт в деле депиляции никак не влиял на ее качество. Более того, чем более человек считал себя волосатым, тем чаще он травмировал зону бикини.