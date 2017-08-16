Сериалы превращают людей в "зомби"

Ученые выяснили, что запойный просмотр сериалов оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Так, любители "проглатывать" целые сезоны страдают от бессонницы и заторможенными реакциями.

Лизе Экселманс из Католического университета Левена (Бельгия) и ее коллега Ян ван ден Бюлк из университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как запойный просмотр целых сезонов любимых сериалов сказывается на здоровье людей. Их исследование публикует издание Journal of Clinical Sleep Medicine.

Для этого они опросили около 400 студентов. Ученые расспрашивали их о том, как часто они смотрят сериалы, сколько времени уделяют им и есть ли у них проблемы со здоровьем. Оказалось, что около 80% респондентов предпочитают смотреть картины запоями, "проглатывая" по 10-12 серий за раз.

Также выяснилось, что у таких сериаломанов большие проблемы с качеством сна. Так, треть респондентов жаловались, что после просмотра сериалов не могут долго заснуть в течение нескольких дней или даже недель.

Кроме того, у многих любителей многосерийных картин отмечалась заторможенность реакций и ухудшение памяти. Таким образом, поклонники сериалов постепенно превращаются в "зомби", которым сложно понять, что происходит вокруг.

Как объясняют авторы исследования, картины вроде "Игры престолов" или "Живых мертвецов" обладают слишком захватывающим сюжетом, который требует постоянного внимания и сосредоточения. Чрезмерная увлеченность сериалом ведет к тому, что психика продолжает напряженно о нем думать даже тогда, когда человек выключает компьютер и идет спать.