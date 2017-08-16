Доказан вред курения за компанию

Американские ученые доказали вред периодического курения. По их данным, употребление табака "за компанию" наносит организму такой же ущерб, как и регулярное.

Ученые решили в динамике пронаблюдать за жизненными показателями 40 тысяч активных и бессистемных курильщиков, передает РИА "ФАН". Испытуемый, нерегулярно употребляющий табак, определялся как "человек, который курит в определенных социальных ситуациях на регулярной основе". Иначе говоря, в эту категорию вошли люди, которые курят только после того, как выпьют спиртное.

Исследователи сравнили показатели артериального давления и уровня холестерина у представителей обеих групп. Как выяснилось, курение "за компанию" наносило такой же вред здоровью, как и активное использование сигарет. Примечательно, что эксперты сделали еще одно неочевидное наблюдение – среди "социальных" курильщиков в рамках исследования преобладали молодые латиноамериканские мужчины.

По мнению американских ученых, для того, чтобы избежать негативного воздействия табака на организм, необходимо полностью отказаться от этой вредной привычки. Более того, вредно и "пассивное" курение – нахождение рядом с человеком, который выдыхает табачный дым.

Самый реальный вред от курения — это когда ты выходишь покурить, а соседи по общаге съедают твои пельмени! — Chitran Hancock (@welumowuqiwe) 7 июля 2017 г.

Тем не менее, согласно сведениям других ученых, у никотина есть и множество полезных свойств. Это вещество, в частности, применяется для лечения или профилактики психиатрических и неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, синдром Туретта, умеренное когнитивное расстройство и шизофрения.

Однако это вовсе не означает, что никотин должен поступать в организм путем курения табака. Как писали Dni.Ru, опыты на крысах показали, что в чистом виде этот алкалоид не вызывает привыкания.