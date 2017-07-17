Жаждущие отдохнуть в Крыму украинцы по 13 часов стоят в очереди
"К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них "немало терпения и нервов", а у некоторых и здоровья", – сообщает крымское погрануправление ФСБ.
В огромных очередях перед украинским контрольным пунктом въезда – выезда (КПВВ) отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем. Как рассказали те, кто смог "прорваться" на полуостров, в субботу, 15 июля, из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов.
Чем вызваны такие заторы перед украинским КПВВ, не известно. В пограничном ведомстве отметили, что в минувшие выходные наблюдался большой пассажиропоток – границу пересекло порядка 24,5 тысячи человек, передает РИА Новости.
"Стоит отметить, что российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось", – подчеркнули в крымском погрануправлении ФСБ.
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