Жаждущие отдохнуть в Крыму украинцы по 13 часов стоят в очереди

Чтобы проехать на отдых в Крым, жители Украины стоят в огромных очередях на погранпунктах. Срок ожидания порой доходит до 13 часов.

"К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них "немало терпения и нервов", а у некоторых и здоровья", – сообщает крымское погрануправление ФСБ.

В огромных очередях перед украинским контрольным пунктом въезда – выезда (КПВВ) отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем. Как рассказали те, кто смог "прорваться" на полуостров, в субботу, 15 июля, из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов.

Чем вызваны такие заторы перед украинским КПВВ, не известно. В пограничном ведомстве отметили, что в минувшие выходные наблюдался большой пассажиропоток – границу пересекло порядка 24,5 тысячи человек, передает РИА Новости.

"Стоит отметить, что российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось", – подчеркнули в крымском погрануправлении ФСБ.