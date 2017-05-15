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Lifestyle

5 главных мифов об эпиляции

Фото: youtube.com
Эпиляция давно является популярной и востребованной услугой. И несмотря на это, относительно нее имеется целый ряд заблуждений. Dni.Ru решили развенчать все мифы.
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Для этого мы обратились с вопросами к владелице сети студий Sweet Epil Екатерине Пигалевой, которая рассказала, почему миллионы женщин по всему миру выбирают эпиляцию, и опровергла главные заблуждения.

Миф №1. Эпиляция – это ужасно больно

Уверенность в данном факте является самой частой причиной отказа от процедуры. На самом деле, любой вид эпиляции вызывает неприятные ощущения, но сказать, что она нестерпимо болезненна будет явным преувеличением. Скорее, можно говорить о дискомфорте, а не о невыносимой боли.

Кроме того, если у клиента действительно очень низкий болевой порог, то достаточно сказать об этом мастеру – и он предложит обезболивание. Нанесение обезболивающего крема возможно при большинстве видов эпиляции – главное, чтобы у женщины не было противопоказаний к его компонентам. Конечно, процедура удаления волос при этом удлиняется, но многие готовы пожертвовать временем ради дополнительного комфорта. Кроме того, всегда можно проконсультироваться с мастером и выбрать наименее болезненный способ эпиляции. Например, тот же шугаринг значительно выигрывает в этом плане по сравнению с воском.

Миф №2. Есть способы, которые гарантированно избавляют от волос навсегда

"Вот схожу, сделаю, и точно никаких волос не будет!". Правда заключается в том, что большинство современных методов эпиляции (восковая, сахарная) не избавляют от "растительности" на теле навсегда. Да, рост волос снижается, в целом волоски становятся мягче, светлее, реже, но не пропадают. Фотоэпиляция, лазерная эпиляция в принципе дают шанс решить проблему кардинально, но ни один добросовестный мастер не может утверждать этого с полной уверенностью. Обычно можно услышать такие обещания: "чаще всего", "в 80% случаев", "у многих женщин".

Фото: youtube.com

Многие клиентки после лазерной и фотоэпиляции продолжают использовать шугаринг. Потому что волосы все равно продолжают расти, и женщинам приходится от них избавляться, хоть и значительно реже. 100% гарантии полного отсутствия волос после эпиляции на сегодня не может дать ни один салон.

Миф №3. Нельзя удалять светлые пушковые волосы, иначе они станут жесткими

Это утверждение справедливо только в отношении бритья: от бритвы волосы действительно со временем становятся грубее и жестче. При всех остальных видах эпиляции все ровно наоборот. В худшем случае удаление никак не повлияет на структуру волосков, то есть после отрастания их вид будет такой же, как и раньше. Во всех других ситуациях они с каждым разом станут истончаться, смягчаться и светлеть, замедляясь в росте.

Фото: youtube.com

Те, кто регулярно делает эпиляцию, отмечают, что пушковые волосы на руках сначала приходилось удалять раз в 2-3 месяца, но затем периодичность снизилась до одного раза в полгода.

Миф №4. Эпиляцию легко сделать в домашних условиях

Понятное дело, что с аппаратными методами это не работает. Да, на рынке появились предложения о продаже домашних фотоэпиляторов. Но хороший прибор стоит от 2 до 7 миллионов рублей, другие же попросту не дают нужного результата.

Но даже восковая или сахарная эпиляция, при всей их кажущейся простоте, требует сноровки и определенных навыков. Как правило, такой же качественной, безопасной и комфортной процедуры, как в салоне красоты, дома не получится. Всегда стоит помнить о том, что специалист использует не только воск или сахарную пасту, но и огромное количество различных вспомогательных средств, которые делают процедуру более безопасной и бережной по отношению к коже. Поэтому, лучше обращаться в салоны красоты, где профессиональный мастер подберет средства в зависимости от типа кожи и сделает качественную эпиляцию на любой зоне с любым типом волос.

Миф №5. Мне не поможет эпиляция

Некоторые женщины уверены, что эпиляция "не сработает" из-за слишком жесткого волосяного покрова, плохой наследственности и так далее. На самом деле, нет такого типа волос, который невозможно было бы удалить – при условии, что вы попали к опытному мастеру. Поэтому главное, что нужно сделать, – это не искать отговорки, а вдумчиво подойти к выбору специалиста. При помощи грамотно подобранного метода эпиляции можно удалить абсолютно любые волоски. Например, универсальный метод сахарной эпиляции гарантированно уберет любую растительность на теле. 

Автор: Василий Ручкин15 мая 2017, 18:33

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