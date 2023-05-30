"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино

В Сети появилась новая картина Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", которая теперь доступна для онлайн-просмотра.

Каждый фильм авторства Гая Ричи это история, которую смотрят с открытыми ртами. Именно поэтому каждый объявленный им новый проект – повод для зрителей заранее поставить напоминание о том, что эту премьеру пропустить нельзя ни при каких условиях.

Вот и новый фильм режиссера "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" стал настоящим подарком для ценителей творчества Гая Ричи. А теперь окунуться в мир британского юмора, сообщает портал RT, станет еще проще, ведь картину можно посмотреть на сайте онлайн-кинотеатра KION.

Главный герой Джейсона Стетхема получил имя Орсон Форчун. Он – суперагент британской разведки, которого срочно вызвали из отпуска ради, разумеется, спасения мира. Остановить в ходе фильма Гая Ричи ему придется сделку, которую попытается провернуть оружейный барон Грэг Симмонс, сыгранный Хью Грантом. Но, чтобы операция завершилась успешно, придется заручиться помощью актера Дэнни Франческо в исполнении Джоша Харнетта.

Как отмечают критики, которые уже успели ознакомиться с картиной, "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" смогла сделать невозможное. Гай Ричи собрал приевшиеся штампы и, немного поколдовав с ними, сотворил настоящее чудо. Спас, иными словами, шпионское кино.

Даже тем, кому фильмы о спасающих мир героях уже набили оскомину, картина покажется смешной, легкой и веселой. Похвалы, по мнению зрителей, заслуживает еще и то, что в "Операции "Фортуна" нет ни капли высокомерия, лишь юмор и веселье. Местами – динамичное и даже "клиповое", а местами – даже беспощадно нелепое.