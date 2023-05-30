Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 29 мая

00:13"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино 22:38"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра 21:40Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей 21:23Экс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 21:02Легкий способ экономить на бензине без риска для жизни 20:45Меган Фокс призналась в психическом расстройстве 20:15"Никому не нужны": продюсер о выставленных на продажу русскоязычных песнях Брежневой и Меладзе 19:45Борющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 19:15Накануне госпитализации певица Слава летала за границу 18:39Реальный срок: Дрожжина сняла обручальное кольцо на фоне приговора 18:19Как стать сильной женщиной: советы Ксении Бородиной 17:38Кот вместо полотенца: Анастасия Волочкова снова позирует обнаженной (фото) 17:14Певицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина 16:50Таро предсказали несчастье в жизни дочери Агутина и Варум 16:30София Ротару ошарашила поклонников признанием в любви 16:10Глюкоза объяснила наличие большого живота 15:50"Уехала в вечность": Сташенко призвала не прощать предавшую Родину жену иноагента Пугачеву 15:30"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 15:00"Не видел дочь четыре года": бывшая теща сдала многодетного Аршавина 14:40Почему люди изменяют: научное объяснение 14:20Средний чек покупки "однушки" – 9,7 млн 14:00Ошибки юности: Алла Довлатова рассказала о своем опыте 13:40"Произошел караул": Пригожин сделал признание о браке с Валерией 13:00"Врачи говорили остановиться": как "Ревизорро" подкосил здоровье Летучей 12:40Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни 12:20Врач назвал наиболее токсичный мусор в доме 12:00"Кайфует": Прилучный провел время с сыном от Муцениеце 11:40“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли 11:20На что стоит обратить внимание при покупке загородного дома 11:00Новостройки дороже "вторички" на 40% 11:00Чумаков рассказал о беременности Ковальчук 10:20"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле 10:00"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже 09:2076-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца 09:00В каких городах России подорожали новостройки 08:41Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении 08:20Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких 08:00"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности 06:02Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире 04:26Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы 02:29Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин 00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино
41

В Сети появилась новая картина Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", которая теперь доступна для онлайн-просмотра.

Каждый фильм авторства Гая Ричи это история, которую смотрят с открытыми ртами. Именно поэтому каждый объявленный им новый проект – повод для зрителей заранее поставить напоминание о том, что эту премьеру пропустить нельзя ни при каких условиях.

Вот и новый фильм режиссера "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" стал настоящим подарком для ценителей творчества Гая Ричи. А теперь окунуться в мир британского юмора, сообщает портал RT, станет еще проще, ведь картину можно посмотреть на сайте онлайн-кинотеатра KION.

Главный герой Джейсона Стетхема получил имя Орсон Форчун. Он – суперагент британской разведки, которого срочно вызвали из отпуска ради, разумеется, спасения мира. Остановить в ходе фильма Гая Ричи ему придется сделку, которую попытается провернуть оружейный барон Грэг Симмонс, сыгранный Хью Грантом. Но, чтобы операция завершилась успешно, придется заручиться помощью актера Дэнни Франческо в исполнении Джоша Харнетта.

Как отмечают критики, которые уже успели ознакомиться с картиной, "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" смогла сделать невозможное. Гай Ричи собрал приевшиеся штампы и, немного поколдовав с ними, сотворил настоящее чудо. Спас, иными словами, шпионское кино.

Даже тем, кому фильмы о спасающих мир героях уже набили оскомину, картина покажется смешной, легкой и веселой. Похвалы, по мнению зрителей, заслуживает еще и то, что в "Операции "Фортуна" нет ни капли высокомерия, лишь юмор и веселье. Местами – динамичное и даже "клиповое", а местами – даже беспощадно нелепое.

30 мая 2023, 00:13
Кадр из к/ф "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Фото: Miramax / Keystone Press Agency / www.https://www.globallookpress.com/
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды оценили новый фильм Гая Ричи

Телеведущий Артем Королев
Актер Леонид Ярмольник выбрал для выхода в свет черную кепку и черную же рубашку. А вот его жена Оксана показала главное достоинство своей фигуры. 55-летняя избранница актера поразила гостей глубоким декольте в стиле Ким Кардашьян
Известный своими скандальными выходками актер Алексей Панин был трезв и выглядел вполне отдохнувшим
Ксения Чилингарова - дочь Героя России и знаменитого исследователя-полярника Артура Чилингарова - старается не пропускать ни одно светское мероприятие

По теме

"Я решился": стало известно о сенсационном возвращении Шварценеггера

Не для слабонервных: фильм Евгения Пригожина "Солнцепек" покажут в Панаме

Не для слабонервных: фильм Евгения Пригожина "Солнцепек" покажут в Панаме
Фильм Евгения Пригожина "Солнцепек" покажут в Республике Панама на открытии выставки картин художника Роя Арсии в галерее Панамского университета. Сама выставка будет работать с 29 по 31 мая, а показ кинокартины состоится в день открытия. "Солнцепек" вышел на экраны в 2021 году.

Мультфильмы Хаяо Миядзяки убирают из российских онлайн-кинотеатров

Мультфильмы Хаяо Миядзяки убирают из российских онлайн-кинотеатров
Россияне получили предупреждение: анимационное творчество режиссера Хаяо Миядзяки вот-вот удалят с популярных сетевых площадок. Онлайн-кинотеатры РФ не получили разрешение на показ картин Хаяо Миядзяки с 1 июня.

"Золотой меч" правды: "Лучшие в аду" Евгения Пригожина получили награду на Международном кинофестивале

"Золотой меч" правды: "Лучшие в аду" Евгения Пригожина получили награду на Международном кинофестивале
На фестивале военного кино первый художественный фильм об СВО получил приз за новаторство. Российский боевик «Лучшие в аду» Евгения Пригожина получил статуэтку «Золотой меч» на XXI Международном фестивале военного кино имени Ю.

3 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных

3 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных
Санкт-Петербург – лучшее место, чтобы забыть обо всех проблемах. Даже если речь заходит лишь о кинофильмах про этот город. Конец весны и начало лета – лучшее время для того, чтобы помечтать о том, как же много волшебства может произойти в вашей жизни.

Как я влюбился в Светлану Ходченкову: тайна сериала "Актрисы" и еще 5 фильмов для душевного просмотра

Как я влюбился в Светлану Ходченкову: тайна сериала "Актрисы" и еще 5 фильмов для душевного просмотра
Роскошные премьеры в онлайн-кинотеатрах, которые нельзя пропустить. НАЛОГ НА РОСКОШЬВ ежедневном потоке негативных новостей, мирских ужасов и стресса нам почти совсем не остается места для любви.

Выбор читателей

29/05ПндКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье 28/05ВскРоскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 28/05ВскДочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 28/05ВскПаралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 28/05ВскИзменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 28/05Вск"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы