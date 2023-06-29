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Четверг 29 июня

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В Домодедово мальчика госпитализировали после укуса змеи

В Домодедово мальчика госпитализировали после укуса змеи
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Гадюка напала на четырехлетнего мальчика в округе Домодедово.

"Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", – сокрушался еще Александр Сергеевич Пушкин. Однако, не упомянул классик в своем стихотворении о змеях – еще одном неизменном и смертельно опасном спутнике лета.

Из-за изменения климата змеи с каждым годом приближаются все ближе к жилым поселением, а потому в новостях все чаще всплывают новости об укусах змей. Например, в округе Домодедово госпитализировали четырехлетнего мальчика. Произошло это, сообщает Царьград, в СНТ "Лесная Даль-Юсупово".

Нападение змеи произошло, пишет интернет-издание Вести Подмосковья, около 17:00. Родители мальчика сразу же вызвали скорую, которая увезла мальчика в состоянии средней степени тяжести.

Укус, как сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на персонал больницы, пришелся в зону щиколотки. Пострадавшему мальчику назначен курс лечения.


29 июня 2023, 11:40
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: пресс-служба

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