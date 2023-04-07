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Пятница 7 апреля

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Где деньги, Лебовски? Бизнесмен пять месяцев ищет украденные шесть миллионов

Где деньги, Лебовски? Бизнесмен пять месяцев ищет украденные шесть миллионов
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Подозреваемого так до сих пор и не нашли.

В октябре 2022 года у бизнесмена Мурата Джемакулова украли 6 миллионов рублей. "Дни.ру" ранее писали об этом инциденте. Однако подозреваемый Сергей Золин до сих пор находится в розыске.

В октябре Мурат попросил своего приятеля Сергея передать деньги из Ставрополя в Москву – тот как раз летел в нужное время в столицу. Бизнесмен передал товарищу сумку с наличными, и с тех пор ни друга, ни деньги он больше не видел.

23 числа Золин должен был встретиться с другим знакомым Джемакулова, чтобы как раз ему и отдать нужную сумму. Однако в назначенное время в назначенном месте он не появился. Жена пропавшего рассказала, что в тот день ее супруг приехал домой, поиграл с детьми, уехал и выключил телефон.

"Журналисты следят за ходом расследования по факту присвоения денег. Следствие продолжается. По имеющейся информации подозреваемый в преступлении Сергей Золин находится на свободе, наказание не понес. Будем надеется, что справедливость восторжествует", — говорит Джемакулов Мурат.

Преступление было совершено еще в октябре. В начале ноября было возбуждено уголовное дело.

"Сегодня 25 марта. Почему подозреваемый находится на свободе?" — недоумевает пострадавший.

7 апреля 2023, 19:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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