Справившего нужду на улице жителя Абакана посадили на 8 лет

Семья мужчины в шоке от приговора.

Семья 63-летнего жителя Абакана пытается оспорить приговор суда, который считает чудовищной ошибкой. Мужчина по имени Александр справил нужду на улице за гаражами. Как рассказала адвокат, его подзащитный не мог терпеть из-за заболевания простаты. В этот неудобный момент его снял на камеру житель дома и отправил в группу. А на следующее утро к мужчине приехала полиция.

По словам жены Александра, его приняли за "маньяка", который орудовал в этом районе, а при задержании сказали, что рядом были дети. Как сообщил адвокат телеканалу "360", заявление на мужчину не поступало, а уголовное дело возбудили по рапорту. В итоге жителя Абакана отправили в колонию на восемь лет. Семья собирается подавать аппеляцию, потому что считает приговор несправедливым, а дело – сырым.