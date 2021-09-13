В аварии с туристическим автобусом в Турции пострадали десятки человек

Серьезный инцидент зафиксирован в Турции. Сообщается, что попал в ДТП туристический автобус.
По информации RT, в результате случившегося пострадали десятки человек. Есть неподтвержденные данные о том, что внутри могли находиться граждане России.
Серьезный инцидент зафиксирован в Турции. Сообщается, что попал в ДТП туристический автобус.
По информации RT, в результате случившегося пострадали десятки человек. Есть неподтвержденные данные о том, что внутри могли находиться граждане России.
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