В Казахстане вор увез украденную лошадь на легковой машине

В Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который похитил лошадь. Уточняется, что злоумышленник вез животное на легковом автомобиле.
По информации телеканала "360", гражданин промышлял воровством скота. Теперь ему грозит уголовная ответственность за содеянное.
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